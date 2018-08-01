驚世所長評分…問題疫苗100分

2018年08月01日 04:10 中國時報 羅印／綜合報導

昨有陸媒報導，山東省疾病預防控制中心免疫所所長宋立志，試圖透過注射超量胰島素的方式自殺。昨晚大陸《每日經濟新聞》繼續起底宋立志，指他曾給問題疫苗打近滿分。

《每日經濟新聞》指出，據中國政府採購網，2016年5月14日至2017年11月間的招標公告中，僅有一份長春長生得標百白破疫苗招標的公告。公告顯示，長春長生和武漢生物得標的金額達1485萬人民幣的A2包，採購內容為吸附無細胞百白破聯合疫苗。而評標委員會成員名單共五人，宋立志赫然在列。

評標委員會成員分別是：朱劍英、王原、張蘭英、郭瑞臣、宋立志，他們給長春長生打出分數分別是：94.82、95.82、96.82、97.82、98.82；給武漢生物打出分數則是：97.0、98.0、99.0、99.0、100.0。宋立志給出的分數都是最高、最接近滿分。

有網友甚至驚奇地發現，五名委員給長春長生打出的分數尾數都是0.82，還構成了等差數列。

據評分細則，該次評標採用綜合評分法，將依投標人投標文件對其資信、業績、投標產品質量、服務、技術方案、價格等各項因素進行評價，綜合評選出最佳投標方案。

珍惜生命 自殺無法解決問題

(中國時報)