老兵頻抗爭 陸摸底找對策

2018年08月01日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸近年發生多起退役軍人聚眾抗爭事件，大陸退役軍人事務部長孫紹騁昨坦言，退役軍人工作面臨不少矛盾問題，該部成立至今才107天，就接待近2萬人次信訪（投訴）、收集了各種問題，並著手起草《退役軍人保障法》和《關於加強新時代退役軍人工作的意見》。孫紹騁稱，下一步計畫開始採集資料。

大陸國新辦昨舉行「退役軍人事務部工作進展及相關政策」新聞發布會，中央軍委政治工作部主任助理兼退役軍人事務部副部長方永祥表示，該部4月16號掛牌後，第2天就接受信訪案件。方永祥表示，這3個多月以來，信訪反映問題集中在5方面：安置政策的落實問題、身分認定問題、優撫標準問題、生活特殊困難問題，還有一部分反映的是涉法涉訴問題。

當路透提問，過去5年大陸發生多少起老兵抗議案？如何處理？方永祥卻答非所問，「要防止出現過激言論，堅決制止和防範被別有用心的人裹挾利用。」

孫紹騁回答陸媒提問時提到，過去沒部門專門管理退役軍人，資料不全。未來重點工作是全面開展資料採集。退軍事務部要「事先摸清底數，決策才能有底氣」。

近期，大陸退軍抗爭漸盛。5月間，軍人妻子翟洪蓮至北京上訪被拘留、河南漯河數十名老兵在漯河軍政部門抗議，被公安以「尋釁滋事」罪名拘留。6月12日，四川德陽市傷殘老兵李鋒遭警毆打，數百老兵聲援。6月19日，數十名老兵促解決退休轉職問題，4天後爆衝突激烈。

(中國時報)