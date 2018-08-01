投入地方創生 再造繁華榮景

臺中市議會「107年度地方治理論壇」第2場，26日下午在台中世貿中心登場，東海大學行政管理暨政策學系副教授柯義龍（左起）、市議員江肇國、逢甲大學公共事務與社會創新研究所助理教授徐偉傑、市議員陳成添、市議員鄭功進、華梵大學人文教育研究中心副教授張壯熙出席與談，並針對該場次論壇主題「再造台中市繁華榮景」提出精闢見解。（沈揮勝攝）

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中國時報
／台中報導
臺中市議會「107年度地方治理論壇」第2場「再造台中市繁華榮景」，26日下午在台中世貿中心登場，市議員、學者與談，民眾專注聆聽，希望未來的台中會更好。（沈揮勝攝）
議長林士昌。（黃國峰攝）

台中市躍升台灣第2大都市，經濟蓬勃發展，也帶動中彰投苗區域治理！台中市議會舉辦107年度地方治理論壇，第2場以「再造台中市繁華榮景」為主題，邀集學者、議員提出精闢建言，針對市民對於台中的認同感，及受惠於人口紅利成長，發展性和競爭力榮景可期，向政府獻策如何為台中經濟發掘更多商機，及保存特有文化底蘊，激盪出新火花。

台中市議會舉辦地方治理論壇，以行動力為台中市未來發展，搭起學者與議員的交流平台。議長林士昌表示，為聽取來自在地的聲音與意見，將舉辦10場次論壇探討地方公共事務，共同打造「幸福台中，友善城市」；很多市民關注生活在這片土地的前途，紛紛湧入台中世界貿易中心論壇會場，全場座無虛席，民眾會後還與議員及學者熱烈討論，對推動中的公共建設計畫及生態環境表達看法。

中彰投苗 跨域治理

華梵大學副教授張壯熙、東海大學副教授柯義龍、逢甲大學助理教授徐偉傑等學者及台中市議員江肇國等人，分別提出中彰投苗跨域聯合治理及地方創生等建議，讓台中市未來更有繁榮的機會；台中市議員陳成添盼市府治水不要只限綠川、柳川，應遍及全市河域；市議員鄭功進籲儘速開通台中火車站周邊道路，打通車流人流的任督二脈。

江肇國表示，市府整治柳川及綠川透過「地方創生」模式成功治水，召開地方說明會讓在地民眾認識自己，在衰退的危機感思考如何創新，參與水質改善、植栽等工程規畫，並寫下台中「地方創生」的開端。

「柳川和綠川的改善，吸引很多人來取經，希望市府做整套不要做半套！」陳成添強調，北屯區14期重畫區的土庫溪沿岸，他要求不能用地下箱涵設計，採露天不加蓋，讓土庫溪成為示範河流，台中市建設才能夠「遇水則發」。

河川整治 勿做半套

鄭功進開出「再造台中市繁華榮景、翻轉東南區」三帖藥，包括開大路、拚建設、顧老幼，建議將東區以往的「黑手仔窟」文化發揚光大，讓現代人了解車床、螺絲等黑手產業，曾是台灣經濟起飛時的第一把交椅。

張壯熙認為，地方建設透過「地方創生」模式讓民眾有新觀念、情感參與，反映給民代討論或市府去建設，社會不要罵來罵去，對國家沒有好處，並多聽取年輕人想法尋求新契機。

柯義龍及徐偉傑均指出，台中市透過中彰投苗栗等鄰近縣市跨域治理，發揮1加1大於2的效果，解決內部問題，並前瞻外界環境的變化，中台灣的發展需要繪製跨域新地圖，帶動周邊繁榮發展。

(中國時報)

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