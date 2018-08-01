統合資源 推動文化再生

2018年08月01日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市地方治理論壇第2場「再造台中市繁華榮景」，多名學者專家建議，台中市透過交通網連結鄰近縣市推動中彰投苗跨域聯合治理，發揮1加1大於2的效果；並用新觀念、想法，整合資源以創新設計及前瞻思維找到解決策略，並保存文化再生亮點，再創台中市繁華契機。

東海大學行政管理暨政策學系副教授柯義龍表示，台中市有深厚文化底蘊。縣市合併後有山、海、屯區的更大規模並地處全台的中間地帶，交通及生活步調都適合居住，好的東西要如何創造新生命？讓中彰投及苗栗等區域發揮1加1大於2的效果，就是台中市的機會。

柯義龍建議，台中市以交通網連結鄰近縣市，透過跨域治理、政府與民間合作及文化再生等策略，並要保存老建築等文化亮點推動文化再生，發揮再造繁榮的力量。

華梵大學人文教育研究中心副教授張壯熙說，現今要再造舊市區的繁榮已不會是當年繁榮的模樣，現代經濟消費型態改變，網路消費購物時代來臨，不是實體店面蕭條就是經濟不景氣；民眾要用新觀念及想法來看待及思考，還要多聽年輕人的想法。

張壯熙建議，台中市打造好交通、環境景觀及多元的生活方式，把城市變得多元有趣吸引外國人消費，才能讓市民真的賺到錢、帶動經濟繁榮，再透過地方創生推動各項建設，就可以看到新的契機。

逢甲大學公共事務與社會創新研究所助理教授徐偉傑指出，地方治理必須整合串聯多元資源，才能產生1加1大於2的效果；他並以台中市新社區國小課輔活動及「櫻花季」等個案做說明；地方整合軍方、學校、業者及公部門等多元資源，找到解決民眾問題的創新方法。

徐偉傑建議，地方治理要以創新設計及前瞻思維，各縣市政府和議會習於以「選票邊界」作為治理範疇；中彰投苗區域破除本位主義的界線，推動聯合治理可創造新出路。

(中國時報)