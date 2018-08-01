牛樟芝之父 涉掏空台原藥

上櫃公司台原藥爆發財報造假弊端，昨日台北地檢署指揮調查局搜索，將台北醫學大學前代理校長、董事長蘇慶華（左二）及北醫血液腫瘤科醫師、董事戴承正（右二）等人移送北檢複訊。（陳君瑋攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

有「牛樟芝之父」之稱的蘇慶華，其所擔任董事長的股票上櫃公司台原藥，被控涉嫌在2015年下半年為了衝業績，與幽靈通路商進行假交易，並疑掏空公司，台北地檢署昨指揮北市調查處兵分27路搜索約談蘇及抗癌名醫、現任董事戴承正和佳營電子前董事長陳介文等19人，移送北檢漏夜複訊。

抗癌名醫也捲入

台原藥現任董事長蘇慶華是台北醫學大學前代理校長，蘇對牛樟芝的抗癌療效研究深入，被稱為「牛樟芝之父」，台原藥鎖定發展真菌類的植物新藥和牛樟芝保健食品，曾經前景看好。其團隊中更有北醫內科部血液腫瘤科主任戴承正擔任董事加持，兩人都是對腫瘤、抗癌治療的翹楚。

商品退燒股價跌

不過，隨著牛樟芝保健食品在市場上退燒，牛樟芝保健食品銷售開始衰退，台原藥公司呈現經營不善的窘境，股價走勢也低迷。

檢調發現，以生技產品、西藥批發及其他醫美用品等為主要業務的台原藥公司，在2015年下半年透過掮客與多家幽靈通路商進行「交易」，營業額達5000多萬元，實際上卻沒有真正進行交易，而是持幽靈發票衝業績美化帳面。

檢調指出，台原藥公司成立於1984年，並於1999年上櫃，不過，台原藥自2015年就現財報問題，2015年4月間就因2014年的財報未經會計主管簽章，被金管會裁罰24萬元，2016年又因未依規定申報2015年財報，被櫃買中心公告停止交易，直到5月才恢復櫃檯買賣。

與假通路商交易

檢調查出，為了讓公司帳面能順利取得會計認證，台原藥自公司提領現金，再以「應收帳款」的方式回補公司，製造交易確實存在的假象，但台原藥的財務卻不見起色，去年11月間被終止櫃檯買賣，並向櫃買中心申請作為管理股票。

此外，檢調發現，5000多萬元現金卻有約1000萬元不翼而飛，不排除假交易過程中有中飽私囊的掏空行為，全案朝證券交易法財報不實及背信方向漏夜偵辦。

(中國時報)

陳家欽：安居緝毒 不讓毒蟲趴趴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。