牛樟芝之父 涉掏空台原藥

2018年08月01日 04:10 中國時報 張孝義 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

有「牛樟芝之父」之稱的蘇慶華，其所擔任董事長的股票上櫃公司台原藥，被控涉嫌在2015年下半年為了衝業績，與幽靈通路商進行假交易，並疑掏空公司，台北地檢署昨指揮北市調查處兵分27路搜索約談蘇及抗癌名醫、現任董事戴承正和佳營電子前董事長陳介文等19人，移送北檢漏夜複訊。

抗癌名醫也捲入

台原藥現任董事長蘇慶華是台北醫學大學前代理校長，蘇對牛樟芝的抗癌療效研究深入，被稱為「牛樟芝之父」，台原藥鎖定發展真菌類的植物新藥和牛樟芝保健食品，曾經前景看好。其團隊中更有北醫內科部血液腫瘤科主任戴承正擔任董事加持，兩人都是對腫瘤、抗癌治療的翹楚。

商品退燒股價跌

不過，隨著牛樟芝保健食品在市場上退燒，牛樟芝保健食品銷售開始衰退，台原藥公司呈現經營不善的窘境，股價走勢也低迷。

檢調發現，以生技產品、西藥批發及其他醫美用品等為主要業務的台原藥公司，在2015年下半年透過掮客與多家幽靈通路商進行「交易」，營業額達5000多萬元，實際上卻沒有真正進行交易，而是持幽靈發票衝業績美化帳面。

檢調指出，台原藥公司成立於1984年，並於1999年上櫃，不過，台原藥自2015年就現財報問題，2015年4月間就因2014年的財報未經會計主管簽章，被金管會裁罰24萬元，2016年又因未依規定申報2015年財報，被櫃買中心公告停止交易，直到5月才恢復櫃檯買賣。

與假通路商交易

檢調查出，為了讓公司帳面能順利取得會計認證，台原藥自公司提領現金，再以「應收帳款」的方式回補公司，製造交易確實存在的假象，但台原藥的財務卻不見起色，去年11月間被終止櫃檯買賣，並向櫃買中心申請作為管理股票。

此外，檢調發現，5000多萬元現金卻有約1000萬元不翼而飛，不排除假交易過程中有中飽私囊的掏空行為，全案朝證券交易法財報不實及背信方向漏夜偵辦。

(中國時報)