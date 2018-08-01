陳家欽：安居緝毒 不讓毒蟲趴趴走

2018年08月01日 04:10 中國時報 蕭承訓 ／專訪 ／專訪

警政署長陳家欽。（蕭承訓攝）

緝毒6大策略

「為了打擊毒品犯罪，警察做了很多努力，讓整個毒品生態和黑市交易都改變了...」警政署長陳家欽談到上任1年多來，相當肯定基層在緝毒工作成效。他說，毒品新生人口降低，製毒過程改變以及毒品價格飆漲，這些都是因為警察嚴抓改變毒品數量所出現質變，未來將再針對治安疑慮場所掃蕩，不讓毒蟲趴趴走。

甫到印尼、馬來西亞進行警政高層交流，陳家欽特別就境外打擊毒品犯罪與印尼警方交換心得及建立合作機制，將毒品拒於海外。他指出，擔任署長後，發現海關在打擊毒品犯罪的重要性，即積極與關務署合作，建立情報交流，合作破獲不少案件，也讓毒品走私方式做了改變。

海外合作 情報交流

陳家欽表示，傳統漁船走私已不多見，國際毒梟現透過境外人頭公司，不斷地如同地下匯兌洗錢般轉運入境，同時，縮短在台製毒過程，以往製造安毒會產生臭氣，現在製毒者改變其中化學配方，可以在都市民宅進行，但往往因純度不足或任意摻雜，混毒施用，就會喪命。

被問到查獲毒品多，市場漲價後，是否擔心毒蟲改去偷搶犯罪？陳家欽說，他也擔心毒蟲沒錢去犯案，但從其他刑案並沒有特別增加趨勢，毒品新生人口更首度降低，顯然警察查的愈凶，毒品又進不來，已成功壓制毒品氾濫。

此外，刑事底的陳家欽過去都在和幫派對抗，他說，黑道幫派或角頭隱藏在社區當毒梟販賣、製造毒品也要一併趕出社區，所以不單緝毒，更要掃黑和截斷金脈，所以此波安居緝毒中共有11案涉及幫派操控，其中包括竹聯幫弘仁會、雷堂，還有一些地區角頭，全被掃蕩。

長期作戰 跨部會整合

他坦言，反毒不是只靠緝毒，但緝毒是警察的工作，其他宣導和毒品勒戒問題，須其他社福、矯治、教育等系統合作及支持，現階段警察就是透過科技辦案手法，鎖定毒窟和再犯毒蟲，以提高見警率的方式，就是不斷地去這些場所、地點臨檢，讓他們無法生存，切斷毒脈。

陳家欽說，「見警率」目的是透過大數據分析，加強特定場所的警力派遣，日前台北市就針對中山區一處幫派的夜店不斷的去查，雖不是站崗，但警察1小時就去一次，一次4個人，這不是擾民，而是幫民眾將毒品犯罪趕出社區。

面對未來挑戰，陳家欽強調，警察做了很多工作和努力，希望民眾能夠知道，也能對警察有信心，警方會運用各種策略，例如提升毒品調驗率，讓毒蟲不敢再施用。他表示，反毒是場長期艱難的團隊作戰，警察站在第一線，責無旁貸，最後目標就是讓民眾能夠安居樂業。

(中國時報)