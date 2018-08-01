交大陽光才子 遭酒駕前科犯撞死

剛滿21歲的交大電機系3年級倪姓男大生。（謝瓊雲翻攝）

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中國時報
／彰化報導

剛滿21歲的交大電機系3年級倪姓男大生，上月29日騎自行車停在路邊，等待與停紅燈的父親會合，竟遭轎車快速衝撞，送醫不治。肇逃的郭男前天向警方投案，一度辯稱以為撞到電線桿，檢警查出他有2次酒駕前科，訊後依業務過失致死、肇事逃逸等罪嫌向法院聲押獲准。

倪男親友及同學說，倪是個性開朗的陽光男孩，且品學兼優，就讀彰化高中時曾參加國際物理奧林匹亞競賽獲獎，即將升大四的他，已報名先修線上課程，準備研究所考試，目標是台大資工所，未來想到竹科工作，卻被車禍奪走性命與夢想。

熱愛騎自行車的倪男還加入「136車隊」，透過健身自主訓練，前年9月拿下車隊會內賽冠軍，每次放假回彰化，都約父親一起上山騎車。目睹兒子身亡的倪父紅著眼眶說，一開始是他領騎，後來慢慢變成兒子在前方等他，這次出事地點，就是兒子每次固定停下等他的地方。

警方說，62歲郭男撞飛倪男後，右前輪因高速衝撞路旁變電箱基座爆胎，但仍加速逃逸，地面則留下汽車廠牌標誌，警方調閱監視器追查，家屬也在臉書貼文，徵詢目擊者或行車記錄器畫面，郭前天上午到派出所投案，稱一時心虛害怕才逃走。 檢方相驗時，家屬見郭男現身，氣得上前追打，倪男姊姊更痛哭大喊「你還我弟來！」場面令人鼻酸。

(中國時報)

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