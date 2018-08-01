爆性侵 台大急喊卡

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中國時報
／台北報導

教育部昨公布玉山（青年）學者審查結果，14校的46件通過審議，其中21件是玉山學者、25件為玉山青年學者。不過，台大城鄉所要聘的外籍王姓玉山青年學者，卻傳出過去在大陸曾涉及性侵，台大緊急煞車暫不發聘書，要等調查清楚後再決定怎麼處理。

關於該學者被指涉的性侵，大陸《南方人物周刊》曾以「戀愛暴力中的性與愛」為題報導，引起眾多人類學、建築學師生和學者的廣泛關注。後來網友調查發現，該學者是泰籍華裔的哈佛大學人類學系博士、哈佛燕京學者，並持有麻省理工學院、牛津大學的碩士學位。

不過，此事傳開後，該周刊網路部分昨晚已刪文，相關報導也無法連接。

台大城鄉所陸生蔡博藝昨在個人臉書揭露，這位將到他們所任教的玉山青年學者，過去在大陸大學教書時有不良行為，她堅決反對此人入職城鄉所，並將聯合其他師生抵制，此人若敢到城鄉所上課，迎接他的將是「憤怒的抗議」。

教育部高教司長朱俊彰表示，前天才接獲檢舉說台大要聘請的王姓學者涉性侵，因此請台大將這名單先打住。台大研發長李芳仁說，暫不會發聘書給這位學者，直到釐清所有爭議後，才會決定是否發聘。

台灣近年面臨嚴重人才外流，教育部透過「玉山計畫」從海外延攬人才來台，其中玉山學者除可領大學給的薪資外，教育部每年再額外給他們加薪250萬元至500萬元，玉山青年學者則可額外加薪資67萬元至150萬元。

(中國時報)

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