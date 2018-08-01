警政署打造1316反毒網

2018年08月01日 04:10 中國時報 林郁平 、 胡欣男 、 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

「怎麼又是你！」員警抓到毒蟲時，最常聽到這句話，這不僅說出一旦染毒，要成功戒治不易外，也凸顯吸毒者再犯率高的老問題。特別是藏身社區內的毒品犯罪，更要民眾參與，截至今年6月，警政署已在全國建立1316個反毒網，計有2萬4000多名熱心民眾參與。

警政署表示，推動「安居專案」最主要的精神是要納入民間力量，在警民互信合作下，建立友善通報網，以將社區藥頭、販毒網絡趕出居住環境。所以一再要求各警察機關要加強與村里長、社區管委會、協勤民力等聯繫，掌握社區治安狀況；並結合扶輪社、獅子會等社團組織，進行更綿密的宣傳與合作。

除剷除販毒黑暗面，警政署重視關懷、幫忙戒毒者的光明面，持續建立友善通報網，形成全民反毒運動外，也發動強制採驗、防制毒蟲趴趴走專案行動，以降低毒品再犯率。

為防止青少年染毒或吸毒者接觸到毒品再犯，除將少年藥頭、幫派涉毒列為安居專案查緝重點外，警政署也規畫「提升涉毒熱點見警率精進作為」，要求各分局全面清查盤點涉毒熱點及區域，並逐一提報檢討，造冊列管。

警方表示，不讓毒犯有可趁之機，會對這些熱點，採取機動、反覆檢查方式，構成綿密緝毒網絡。此外，毒品案件常因解讀角度不同，導致民眾產生負面觀感，所以決定在「偵查不公開」前提下，主動讓民眾了解毒品可能造成的危害，讓民眾擔心被抓，不敢吸毒，以收預防犯罪之效。

另毒蟲為避免遭查獲，會有涉毒熱點移轉、流竄情形，所以警政署規畫自即日起，對經合法通知、未到場接受採驗尿者，發動強制採驗防制毒蟲趴趴走專案行動，報請檢察官核發強制採驗許可書，讓隱身的毒蟲現形，接受觀察勒戒、強制戒治等措施，以避免再犯，並降低民眾對毒品犯罪人口的不安疑慮。

警政署表示，以一連串的社區、校園、涉毒熱點及毒品人口的掃毒，並透過司法力量羈押，斷絕毒品供應鍊，就是要將民眾最關心的日常生活周遭、校園領域及外出公共空間等淨化毒害，讓民眾居住的社區安寧、孩子在學校學習安心、出門在外的環境安全，全面免於毒品的染指與荼害，讓民眾及家長有感，許孩子一個乾淨的未來。（系列完）

(中國時報)