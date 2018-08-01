北市酸新北基桃 教育辦好點

2018年08月01日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市教育局長曾燦金。（本報資料照片）

台北市不少明星國中小吸引外縣市學生跨市就讀，市議員李慶元發現，去年北市額滿18所國中，就有1110名學生非住在台北，質疑原學區孩子擠不進去，反被外縣市學生剝奪教育資源，市府也坐視不管？豈料，北市教育局長曾燦金竟回，希望新北、基隆和桃園把教育辦好一點，辦強一點的學校把孩子吸回去。

虛設戶籍搶讀明星校

李慶元31日在議會教育部門指出，北市一直存在跨市就讀問題，但調查才發現事態非常嚴重，去年18所額滿國中新生共7784名，竟有1110人通訊地址不在台北，占整體新生比例14.8％。

其中，大安區民族國中117名新生有63人來自外縣市，比例達53.8％；文山區景興國中有30.4％新生跨市就讀；另外桃源國中、明湖國中、金華國中和景美國中都有超過2成學生來自外縣市。他不滿說，國外針對學生是否有居住事實清查很嚴格，北市卻是紙上作業，放任家長虛設戶籍，大家一起騙。

李慶元強調，家長希望孩子念明星國中情有可原，問題是，這已影響到原學區孩子的權益，讓北市教育資源遭嚴重剝奪，非常不公平，光是18所學校就有上千名外縣市學生，整體數字不堪想像，要求教育局找出解方。

曾燦金表示，台北教育確實滿有競爭力，但他也希望新北、基隆和桃園教育能不能辦更好，辦強一點的學校把孩子吸回去，讓學生就近就讀。

剝奪原學區孩子權益

李慶元諷刺說，新北市長朱立倫若知道他的子弟蜂擁來念台北學校，不知做何感想，教育局應跟新北市爭取，分一點教育資源和經費給北市；曾燦金回應，會透過雙北合作方式，要點資源回來，後續會找額滿學校討論，檢視目前法規和執行面怎麼落實。

(中國時報)