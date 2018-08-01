農產銷售平台不彰 扼殺青農

青農因無力經營，竟鋌而走險偷種大麻。諷刺的是，市長鄭文燦（中）曾去視察。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

農村長期以來面臨人口老化問題，為了培育農業青年人力，鼓勵在地青年投入農業經營，市府自2015年起辦理青年農民輔導計畫，但市議員謝彰文、周玉琴指出，青農至今面臨銷售平台困難情況，邱素芬議員更指出，市長鄭文燦曾去視察一處有機農場，青農因無力經營竟鋌而走險偷種大麻，凸顯問題嚴重。

鄭文燦曾視察鼓勵

邱素芬指出，這名男子多年前響應青年返鄉，租農地種植有機蔬菜獲得認證，還被列為「青農典範」，但卻涉嫌僱用逃逸外勞照料農田，還以大片農園為掩護，利用一處溫室棚架種植大麻遭警方查獲，「若真的有好好照顧青農，會發生這樣的事情嗎？」

謝彰文指出，市府自2015年起辦理青年農民輔導計畫，迄今已輔導133名青農投入農業生產，根據主計處全台青農大調查，發現青農需求最大項目是通路32.6％、資金25.2％、土地12.7％、生產技術10.6％、品牌7.1％、加工7.8％及物流3.6％、其他0.4％。農業局若無法完全掌握桃園青農創業需求，青農創業輔導績效有限。

議員促農業局輔導

農業局長郭承泉指出，對於青農有整合行銷平台，並且給予相關輔導計畫，會盡力協助。

而桃園市青農經營貸款利息補助計畫，針對桃園市青年從農輔導計畫結業學員，輔導青農申請創業貸款最高額度是300萬元、最長10年利息全額補貼，議員希望可以提高利息補貼及延長還款年限。

另外，呂淑真議員表示，桃園假日農業創意市集仍不如預期，希望市府能加強輔導。

(中國時報)

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