彰縣長照站密度 全國NO.1

2018年08月01日 04:10 中國時報 鐘武達 、 陳淑娥 ／綜合報導 ／綜合報導

彰化縣政府推動長照2.0很積極，全縣第125個巷弄長照站，昨日在老年人口比例達21％的芳苑鄉博愛社區成立；衛生局長葉彥伯說，彰化縣平均每鄉鎮有5個長照站密集度全國第1。台中市童綜合醫院則成立失智共照中心，慈濟醫院開課延緩失智，希望讓長輩都能獲得最妥善照顧。

博愛社區巷弄長照站揭幕！葉彥伯指出，芳苑鄉65歲以上人口比例已超過高齡社會所定義範圍；有鑑於此，博愛社區發展協會與慈恩老人養護中心合作建置芳苑鄉第2處、也是全縣第125個Ｃ級巷弄長照站。

葉彥伯說，為減輕家屬照顧負擔，在地化C級巷弄長照站將能讓長輩願意從家中走出來，透過共餐、動靜態活動，認識新朋友；在縣府積極推動下，今年將有140個C級巷弄長照站設立開辦，未來將逐步擴大到全縣每個鄉鎮與社區。

童綜合醫院 設失智中心

童綜合醫院昨日成立「失智共同照護中心」，推出「確診三合一」快速流程，半天內就能完成一系列檢測，大幅縮短患者就醫時間。

慈濟醫院 辦記憶保養班

失智症中心主任黃尚堅說，阿茲海默症是最常見的失智症約佔60％-70％，若能延後失智症發病時間兩年，盛行率可降低近兩成，延後5年可降低近5成；努力降低失智風險、延後發病時間，可減緩失智人口增加速度。

台中慈濟醫院失智照顧據點「記憶保養班」也開課，宣示醫院失智共照中心為失智症病人與家屬提供的系列訓練課程正式啟動。神內科醫師傅進華指出，臨床研究發現，非藥物治療類似運動、園藝、音樂、繪畫等活動參與，都能延緩失智程度。

(中國時報)