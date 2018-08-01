3D列印技術 還他一張帥臉

雲林13歲國中生沈柏諺眼眶骨長腫瘤，台大醫院雲林分院手術切除後，再以3D列印技術手術為他打造對稱而完美的臉龐。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

3D列印應用無窮！雲林13歲國中生沈柏諺眼眶骨長腫瘤，台大醫院雲林分院手術切除後，再以3D列印技術手術為他打造對稱而完美的臉龐，他昨日特地到院感謝醫療團隊，很開心自己擁有一張以3D列印技術量身打造的臉，沈母看兒子愈看愈帥。

恢復良好1周出院

沈柏諺說，他今年2月發現右側額頭腫起來，請媽媽與同學觀察了一陣子，也覺得不對勁，便向台大求治，經過電腦斷層檢查後為右額骨良性腫瘤，疑似纖維發育不全。

神經外科醫師陳以幸指出，由於腫瘤成長速度快，且有壓迫腦部以及眼球之虞，手術切除眼眶上緣骨與額骨，同時利用3D列印技術，重建被切除的右上眼眶骨及額骨，術後恢復良好，幾乎與左側無異，1周後出院恢復日常生活及就學。

身體構造都能列印

整形外科醫師劉昌杰表示，電腦斷層攝影和核磁共振造影的普及，使病患身體的解剖構造都可輕易數位化，加上近5年3D列印科技蓬勃發展，臉骨、手骨、牙齒等身體構造都能列印出來，讓醫師在術前實際看到病灶位置，而非只是在腦中想像，大大提升手術效率與安全性。

外科部主任楊永健強調，醫師也可以利用工程軟體後製，將病人術前電腦斷層影像進行切割位移與鏡像對稱處理，並利用3D列印實體模型規畫手術路徑，分析可能發生的情況，降低手術時間且得到完美對稱的結果。

副院長馬惠明強調，這是個完美的個案，得力於神經外科與整形外科跨領域的團隊合作，才可做出幾近完美的輪廓，重拾原來的「你」。

「沒想到手術可以這麼成功又完美！」沈柏諺和母親再三感謝醫師妙手回「帥」。

(中國時報)

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