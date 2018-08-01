育兒新制 準公托延期上路

2018年08月01日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

行政院搶救少子女化8月啟動育兒新制。高市社會局昨強調，新制優於舊制，並擴大補助範圍，自帶小孩每月補助2500元、送公托3000元、送簽約私托或保母6000元，總計3.6萬名幼兒家庭受惠，但「準公共化托育」挨批急就章，尚未與私托及保母簽約，確定無法如期上路。

補助擴大 優於舊制

社會局副局長葉玉如指出，這項育兒新制針對0至未滿2歲幼兒家庭，綜所稅率低於20％、未正領取育嬰留職停薪津貼。新制補助有3個項目，包括育兒津貼、托育公共化、托育準公共化新制，民眾僅可擇一申請，即起可至幼兒戶籍所在地區公所登記。

育兒津貼方面，過去親屬需受訓126小時，才能獲得每月2000元補助，現在打破陳規，新制一般家庭自己帶孩子，直接補助2500元、中低收入4000元、低收入戶5000元、第3名子女以上加發1000元。

建置公共化托育服務部分，高市設有17家公共托嬰中心，每月收費9000元，但僅有750位名額，家長搶破頭。新制支付一般家庭每月最高3000元、中低收入5000元、低收入戶7000元。

緩衝期至9月30日

然而，「建置準公共化托育」部分亂象多，遭質疑無配套。社會局坦言，8月1日無法如期上路，分別訂於3日、5日與私立托嬰中心、保母召開說明會後再簽訂合作契約，緩衝期至9月30日，在此之前送托者亦可追溯適用。

葉玉如說，初估符合簽約條件私托約有33家、2300多名保母，一般家庭每月最高支付6000元、中低收入8000元、低收入戶1萬元，除了可減輕家長負擔，也能提升教保人員薪資水平。而「夜間托育」接軌新制，8月起不再受理新案，但舊案保障至5歲。

(中國時報)