為暖哥發文討拍 反遭老闆打臉

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中國時報
／花蓮報導

花蓮一名女網友日前在臉書「抱怨公社」貼文，心疼哥哥遇到老闆積欠700多萬元無預警跑路，哥哥雖然領不到薪水，但憂心安全仍每天頂著烈日上工，引發網友熱議，但昨(7月31日)案情卻大逆轉，承包縣府該下水道工程的黃姓老闆氣得澄清，該工人不但已預支2周薪水，還要再借錢遭拒，怒批爆料內容「攏是假！」

該女網友臉書PO文指出，哥哥跟著2名師傅好友接下道路修繕工程，無奈老闆積欠包商700多萬消失跑路，其他工人見無薪水可領，紛紛鳥獸散，只剩下哥哥1人頂著大太陽，繼續在工地完成工作，女網友曾勸他離開，但哥哥卻堅決地說「做事不能如此，這不算完成！這樣丟著很危險，會造成交通上的問題，甚至是交通意外！」網友看完紛紛留言「真是有責任感的男人！」、「這態度讓人尊敬！」甚至引起媒體報導。

記者私訊聯絡貼文女網友未獲回覆，再詢問花蓮縣建設處，確認爆料照片位於吉安鄉吉安路一段的工程為縣府污水下水道工程，由全方位管道工程有限公司承包，該下包負責的路面推管工程，承包業者得知後連忙南下花蓮澄清。

「我啥時欠款跑路！」業者黃方榮氣憤說，該名鄭姓員工為小包的工人，上班前已經預借2周薪資1萬4000元，才上班14天，又向工頭借款稱「要繳房租」遭拒，不知道鄭男怎麼向親友抱怨，看到網路爆料他也很傻眼，還無端挨批「無良老闆」。

「太扯了！」黃姓業者說，該名鄭姓工人知道事態嚴重，已也登門道歉，帶業者不滿不實爆料已經影響商譽，會追究相關責任。

(中國時報)

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