反對良田變工業區 竹東怒吼

為了抗議「竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區細部計畫」將良田變工業區，農民與反對團體昨日中午到新竹縣政府前抗議。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣政府昨日辦理「竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區細部計畫」的縣級都審會議第1次小組審議，但反對此計畫的民眾中午集結在縣府前抗議，痛斥此計畫是「幫建商圈地」、「大規模滅農計畫」，呼籲縣府要「保良田、護水源」，期望政府「撤回此案」。新竹縣政府國際發展處長陳偉志回應，民眾意見、草案內容將經過多次審議。

「房子夠多了，良田太少了！」反對此計畫的竹東鎮雜糧產銷班第1班、台灣親子共學教育促進會、主婦聯盟、荒野保護協會等團體，昨日中午在縣府前抗議，質疑縣府此舉是「斷水路、斷生路」，也指計畫用地為良田，「沒有理由讓渡給工業」。

竹東鎮雜糧產銷班第1班班員許又仁指出，他認為此案「完全不具公益性」，有如「大規模滅農計畫」，而計畫開發位置為水源保護區，未來若真興建工廠，廢水往下游排，質疑是要農民、民眾使用廢水，「把頭前溪變成臭水溝」，許又仁也指，此計畫有如逼迫農民走上街頭。

「竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區細部計畫」前身為新竹科學園區三期開發，陳偉志指出，早在1980年代，該特定區使用分區即為工業用地，不過科學園區遲未徵收，「不代表不發展」，且產業發展須考量到未來10至25年的狀況，若產業或廠商有用地需求，但從土地變更到環評通過等，至少需3至5年，因此要儲備土地。

陳偉志說，在計畫草案中亦有規畫41.3公頃客家休閒農業區，保留現今地景等，亦可作為農用，而產業專用區約78.07公頃，也保留灌溉設施專用區等，也計畫拉專管排工業用水，而排水口將在湳雅取水口下游400公尺處，可能比現今漫流狀況更安全。

(中國時報)

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