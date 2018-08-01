幼托一條龍 2～6歲福利升級

2018年08月01日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

行政院「準公共化托育」8月1日上路！台中市政府社會局指出，將搭配台中市「托育一條龍」政策，育兒津貼受益人數將倍增，福利再升級；未滿2歲幼兒，且所得稅率未達20％家庭者，未送托者均可領取每月2500元，送托者至少可領取每月6000元補助；2歲至6歲幼兒且送托者，仍提供3000元補助。

社會局指出，8月1日起，中央育兒津貼免除就業審查，所得稅率未達20％家庭，且未使用準公共化托育服務者，未滿2歲幼兒均可領取每月2500元補助，如果是第三名子女再增加1000元，家長可向兒童戶籍所在地區公所提出申請。

所得稅率未滿20％的家庭，若是送托未滿2歲幼兒至加入準公共化的合作單位，政府將協助支付每名兒童每月6000元，中低收入戶最高8000元，低收入戶家庭1萬元。

若為第三名子女再增加1000，只要符合資格，家長送托15日內；由居家托育服務中心及托嬰中心為家長提出申請。

社會局長呂建德強調，滿2歲至未滿6歲的幼兒，因中央準公共化政策未提供送托補助，台中市府將延續「托育一條龍」模式，只要家中幼兒接受合作單位居家及托嬰中心的托育服務，社會局仍會提供3000元的補助，以減輕家長育兒負荷，增加托育就業人口。

(中國時報)