咖啡王子奪冠中冠 祕訣不藏私

咖啡樹的除草、田間管理，方政倫通通不假他人之手，在咖啡處理法更有一套自己的理論。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣阿里山鄉鄒築園老闆方政倫，日前在南投縣魚池鄉公所舉辦的「台灣咖啡12強+1日月潭邀請賽」中奪得冠軍，獲頒「冠中冠」獎盃。方政倫說，比賽除了名次外，更重要的是，透過比賽實證咖啡豆從品種到處理法，對品質、風味的影響，進而推動咖啡品質。

種咖啡18年的方政倫，咖啡樹的除草、田間管理都不假他人之手，在咖啡處理法方面更有一套自己的理論。方政倫指出，這次比賽之所以能夠獲勝，除了「藝伎」品種強、阿里山高海拔的產地優勢外，處理法選擇最簡單的「水洗」，凸顯咖啡基本調性及產地風味，也是致勝關鍵之一。

方政倫2007年在古坑咖啡評鑑中，初試啼聲，一舉拿下冠軍，得到「咖啡王子」稱號，往後幾年尋初次作法，卻沒有得到滿意的成績。方政倫表示，2011年透過一個老師才了解「咖啡不只是這樣」，從品種、挑豆、處理法到烘焙，每個環節都有影響咖啡風味的變因，自己也因此開始鑽研咖啡之路。

阿里山位於北回歸線上，海拔夠高、日夜溫差大，方政倫說，阿里山是台灣咖啡最好的產區，他時常到台灣各地分享咖啡處理法，將自己的實驗理論傳播給咖啡農，會不會怕被超越？方政倫表示，他的方法是對的，咖啡農互相交流作法，提升台灣咖啡產業整體品質，是美事一樁，「我很樂意有人超越我！」

阿里山鄉農會總幹事劉家顯表示，近年來阿里山咖啡種植面積增加，品質優良，參加各地評鑑都囊括前幾名，農會方面也開始舉辦栽培管理、咖啡加工、咖啡烘培等課程，持續推動阿里山咖啡，未來也會朝舉辦咖啡評鑑的方向努力。

(中國時報)

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