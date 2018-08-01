新北回嗆傲慢不專業 基隆痛批不公

2018年08月01日 04:10 中國時報 譚宇哲 、李怡萱／綜合報導 、李怡萱／綜合報導

新北、基隆學子至北市就讀多，台北市教育局曾燦金呼籲新北、基隆把教育辦好；新北市教育局怒嗆「傲慢且缺乏教育專業」，基隆市府也批評「不應該說出這種話」，台北市掌握豐沛資源，優於其他縣市，才是跨市就讀多的主因。

新北市教育局副局長黃靜怡批評，台北市為傳統直轄市，各項建設及資源皆優於任何縣市，北北基本為共同生活圈，部分家長因地緣工作等相關因素，跨區就學已是常態，曾燦金說法「傲慢且缺乏教育專業」。

黃靜怡說，新北市國中畢業生留至新北市高中職就讀的在地就學率自早期未滿5成，已提升至近7成，同時，朱立倫上任8年間新北市府共計投入329億元，改善235間圖書館、增設82間英語情境教室、59校生活科技教室、31座風雨操場，大幅改善學生學習環境。

黃靜怡批評，近年來因少子化趨勢，台北市各校為搶學生花招百出，甚至在台北市教育局默許下，聯合在新北市內辦理招生宣導，早年台北市就已獨占全國教育資源，卻獨厚少數學校，造成明星國中亂象，學生為擠進窄門，才會有家長跨區寄讀的亂象，台北市教育局應深刻檢討。

基隆市府表示，教育不能因居住區域而分級，台灣教育資源分配長期以來都極為不公，「曾燦金身為教育局長，不應該說出這種話」。此外，基隆市府也痛批，台北身為首都，各方面資源豐沛，而基隆以相對稀少的資金，卻能達到公共化教育99％的佳績，「台北應向基隆學習」。

(中國時報)