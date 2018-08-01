機捷中壢延伸線 恐拖到2028通車

2018年08月01日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

交通部鐵道局正進行桃園機場捷運A21環北站，到A23中壢車站延伸線工程，短短約2公里，卻因機電工程標案10度流標，且台鐵要地下化，影響機捷路線，原預計今年通車，恐延宕到2028年才通車。

鐵道局北部工程處長曹樂群表示，機捷中壢延伸線自環北站起，沿中豐路採地下方式南行，至中央西路路口附近設置老街溪站後，往南於中山路附近東轉穿越民宅至中正路，在目前台鐵中壢火車站下方設置捷運中壢車站，總長約2.06公里，經費138億元。

機電發包情況不佳原因，是原來機捷主線用的號誌系統等，須跟延伸線相容，且延伸線發包量不多，長度又只有2公里太短，因此發包困難，鐵道局只能把A14第三航廈機電工程併在發包工程裡。

曹樂群表示，目前老街溪車站工區已開挖完成，但中壢車站為配合桃園市政府「台鐵桃園段立體化政策」，將由地下2層改為地下3層，等於所有規畫路線工程都要改，導致完工期限拉長到2028年。

鐵道局北工處第三工務段長巫新煌指出，之前原來鐵路在平面，機捷軌道就規畫在地下2層，不過桃園市府要鐵路地下化，捷運就只能再下一層，大約5公尺，且台鐵動工還要2年時間，因此完工時程一定會延宕。

鐵道局要求機電順利發包，並配合鐵路地下化，檢討施工工序，盡量縮短時間，兼顧機捷和鐵路施工工程，希望能提前2到3年前，讓機捷中壢車站早點通車。

中壢車站及其周邊交通，將辦理中新地下道改善措施，將原2車道拓寬為6車道，以紓解封閉元化地下道所湧入車潮，預計將於8月15日完工通車，元化地下道如經試封閉狀況良好，即進行永久封閉並辦理A23站主體工程。

(中國時報)