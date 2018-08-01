魚池及埔里爛路 林明溱促修繕

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中國時報
／南投報導

縣長林明溱昨天前往魚池鄉、埔里鎮會勘投131、投65與73線、73-2線等道路改善工程，了解路面老化龜裂破損等情形；對於有安全顧慮者，他指示工務處盡速改善。

林明溱說，縣府對鄉親通行權益及安全相當重視，縣府團隊除積極下鄉探訪發掘道路安全問題外，每年也積極籌措編列預算；針對毀損較嚴重路段分區分期進行改善，讓鄉親通行更安全。

林明溱指出，131線10K至22K是魚池鄉重要聯外道路、居民生活及觀光交通要道，五城、新城、大雁、大林等4村路段，因部分AC路面年久失修老化破損，縣府將優先改善。

同樣是投131道路，2K至4.6K埔里端也因路面老舊破損，AC路面老化粒料析離，施工挖掘回補凹凸不平，林明溱指示盡快改善。該路段是埔里水頭里通往魚池鄉共和村要道，改善後將使魚池、埔里兩地鄉親通行運輸更便利安全。

工務處表示，投131線10K至22K將分成大林村萬善祠、大林村山季花園民宿、新城村養靈社區、大雁村槌仔寮金龍山停車場、五城村車坪崙天馬山站牌等5個工區進行改善，將刨除老舊AC路面，重新鋪設AC封層。

埔里鎮向善里投73-2線部分路段因水利溝渠加蓋與路面不平；投73線4.3K至4.6K路面路面破損老舊，縣府將加鋪AC封層。

(中國時報)

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