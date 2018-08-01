林百貨重生 為台南文創爭光

作家王美霞（右）耗時2年撰寫《熱戀林百貨．熱戀臺南》，她說，古蹟再生每一步都不容易，儘管高樓大廈一直蓋，但古蹟是有延續的故事重現，而且有溫度的場域無法取代。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導
2014年重新開幕的林百貨，以摩登時尚打造最小也最具特色的文創百貨，昔日讓台灣看見世界，如今讓世界看見台灣，更是亞洲唯一賺錢文創百貨，每年主題大遊行都吸引許多民眾參與。（本報資料照片）

2014年重新開幕的台南林百貨，以摩登時尚打造最小也最具特色的文創百貨，昔日讓台灣看見世界，如今讓世界看見台灣，更是亞洲唯一賺錢文創百貨，作家王美霞近來寫下林百貨重啟新生之路，「台南走出自己的路，絕非複製日本文化。」

林百貨由日本人林方一創建，1932年底開幕，是台灣第2間百貨公司，2014年重新問世，4年來儼然是台南新觀光地標，每年都吸引許多國內外觀光客慕名來訪，業績也從第1年損益兩平，到目前小賺，成績傲視亞洲。

鑒於台南重新活化利用林百貨後，外界不無誤解台南擁戴日本文化，事實上，林百貨雖是日式建築古蹟，但販售文創品9成為台灣製造，高達7成出自台南在地文創、老店，業者強調，「我們不是販賣古蹟特色，我們要做的是讓台南被看見。」

王美霞耗時2年著手撰寫《熱戀林百貨．熱戀臺南》，她說，古蹟再生每一步都不容易，儘管高樓大廈一直蓋，但古蹟是有延續的故事重現，而且，有溫度的場域無法取代。

她以訪談林百貨幕後老闆、高青建設創辦人董事長楊青峯為例，「他做生意從來不覺得感動，直到做了林百貨終於感受人的溫度。」就連林百貨員工也因為在這座百貨上班、產生休戚與共的情感，尤其，林百貨是80多年建築物，一遇暴雨就擔心滲漏水，同事因此養成一聽到下大雨，就主動捲起褲管去掃水。

林百貨企畫副理曾芃茵說，從第1年到第4年辦大遊行，林百貨每年透過不同主題包裝台南，從第1年吸引萬人的大遊行、第2年從中國城走到林百貨、第3年從五條港走到百貨、第4年號召台南文學家走上街頭，呈現台南經濟史、文化史，演繹在地新生。

(中國時報)

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