現代工藝修復 恭銀百年神尊

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中國時報
／雲林報導

雲林縣縣定古蹟北港鎮安宮進行廟體修復，發現部分神尊因年久失修底座受損，廟方請來台南工藝師吳朱福打造「手工手鑿銀座」，昨天舉行安座儀式，古老神尊搭配現代工藝，讓鎮安宮的文化工藝資產更加多元多樣。

北港鎮安宮建廟已有130餘年，主祀楊府七千歲、丁府八千歲、馬府千歲，俗稱七王爺館、七仔爺館，其牆壁彩繪、屋頂剪黏、土木工法，均出自國寶級工藝師之手，記錄台灣傳統工藝與人文發展，已由雲林縣政府公告為縣定古蹟。

廟方日前進行廟體修復與防蟻工程，發現丁府八千歲、馬府千歲神尊底座破裂受損，經管委會開會討論，決定聘請台南市銀器工藝師吳朱福打造2座「手工手鑿銀座」來保護神尊底座。

昨天鎮安宮主委莊松裕、總幹事楊俊騰與吳朱福，共同進行2神尊的底座安座儀式，3人依古禮迎請大殿的丁府八千歲、馬府千歲，由吳朱福將「手工手鑿銀座」安裝於底座，避免底座持續破裂毀損。

莊松裕表示，吳朱福4代從事銀帽、手工鑿銀技藝，全台眾多廟宇皆有其家族的相關銀藝作品，「手工手鑿銀座」製作精美，與歷史悠久的神尊相互輝映。

楊俊騰說，鎮安宮內部牆壁的6幅大型彩繪與1對門神畫，是國寶級彩繪大師陳壽彝作品；屋頂剪黏為國寶級剪黏大師江清露製作，是座充滿歷史文化的廟宇。

(中國時報)

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