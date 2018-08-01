北市校長做2休1 狂請公假挨轟

2018年08月01日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市校長竟然可以做2休1！市議員洪健益發現，北市有校長請假達117天，幾乎每2天就休1天，其中90天全是「公假」，理由包括出席會議、研習、講座和交流等。他質疑，現行公假無上限的規定完全不合理，要求市府檢討機制，教育局長曾燦金雖允諾開會檢討，但仍為校長澄清，「有時候公假也是苦差事」。

洪健益7月31日在議會教育部門指出，校長每學年工作天數約250天，扣除特休假14天、零星的病假、事假，校長公假天數逐年攀升。他調閱101學年度到106年度資料發現，有校長一年請假天數破百，最高達到117天，等於47.1％的工作天都在請假，非常誇張。

進一步檢視，請假天數最高的校長，每年公假天數高達80、90天，且請假事由一籮筐，包括出席會議、研習、講座和交流等。以去年為例，全市236校就有40多校校長公假超過40天。他質疑，校長不好好辦學，到處往外跑，且現行教師請假準則未規定公假上限天數，這樣合理嗎？

對此，曾燦金表示，校長還是要專心辦學，這部分要檢討，但有時候公假也是苦差事，尤其部分校長專長較多，各單位常請他們去諮詢和指導，有些校長較專心校內、有些人則專心校外。

不過此話一出，引來洪健益質疑，既然想專心校外活動就不要當校長，把他們調進教育局本部就好，他要求局裡檢討公假機制，起碼要訂請假上限標準，把時間還給師長，把師長還給學生。

曾燦金回應，後續會先就校長請假類目分析，了解有沒有黑數，並召集家長、老師和校長開會檢討，試著找到合理的量化指標，訂出原則性的規範。

(中國時報)