興隆公宅開抽 月租最低2100元

2018年08月01日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市文山區興隆公共住宅一期二區510戶今（8月1日）起至17日開放申請，有1房至3房型，每月租金以周邊行情85折計算，依房型從7100元至21100元；此外，配合三階段租金補貼，以12坪1房型為例，每月最低2100元。8月4至6日開放參觀，9月6日舉行抽籤，預計11月開放入住。

興隆公宅一期二區為地上11層及22層建築物，3樓以下為老人日間照顧中心、托嬰中心等社福機構，戶外公共空間有景觀空橋、農園等設施，鄰近木柵公園、文山運動中心、景文高中，周邊生活教育機能完整。

台北市長柯文哲選前提出8年5萬戶公宅目標，今改為4年2萬戶「開工」，遭質疑政策跳票，柯昨出席興隆公宅招租記者會受訪坦言，執政後發現推動困難，要花很多時間跟民眾溝通，且一棟房子要花3年時間興建，可以做到近2萬戶開工已經很厲害。

柯文哲說，落實居住正義除興建公宅，目前北市超過12個月完全沒人居住房子有3萬6000戶，市府透過分級租金補貼、包租代管等政策，讓空屋可以有效進入租屋市場，減少興建公宅數量。

都發局指出，凡年滿20歲，在北市設有戶籍，或未設籍但於北市就學、就業，且家庭成員沒有在北市、新北、基隆、桃園持有住宅，家庭年收入低於145萬者可提出申請。都發局提供3階段租金補貼，以1房型12坪為例，若符合第一階段家庭總收入平均每人每月16157元以下，月租僅2100元。

(中國時報)