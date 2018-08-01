丁丁托育牌 弱勢不愁奶粉錢

2018年08月01日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中昨日公布托育政見，他若當選，將針對中低收弱勢家庭新生兒，每月發放5000元奶粉、尿布券，減輕育兒負擔。他也承諾，全面放寬育兒津貼適用家庭標準，更要做到一里一家庭福利服務中心，托兒托老一起，父母不必趕下班，孩子給爺爺奶奶帶也安心。

丁守中昨邀請前政委馮燕站台，丁表示，其中競選總幹事王育敏檢視了柯文哲過去3年多來的托育政策成績，公立幼兒園在柯上任之初，在2014年是149所，過了3年多了還是149所，完全沒進步，公私幼兒園仍維持2：8。

進公托不需抽籤

在公共托嬰中心部分，郝龍斌市長任期最後兩年增設了13所，但柯文哲主政的3年多以來，僅僅增加了7所。

丁守中表示，台北市現在公托覆蓋率僅1.5％，根本不及格，柯文哲對自己的執行力頗洋洋得意，但在公幼與公托上完全看不到。

為了減輕育兒負擔，丁守中也提出「一校一公托」、「獎勵企業設置公托」、「規畫大眾運輸站周邊公托」、「發放嬰兒奶粉補助券」、「全面放寬育兒津貼適用家庭」與「一里一家庭福利服務中心」等六大政見。

丁守中指出，「一校一公托」、「一校一日間托老中心」都要充分利用國中小的閒置教室，以公家場地做為硬體資源，改善公私托幼比例，未來想進公托不需抽籤，爺爺奶奶還可帶著孫兒女一起去上學，中心並且供應營養午餐。

捷運周邊也能托幼

丁守中提出的「獎勵企業設置公托」，以減免土地稅房屋稅或用增額容積獎勵方式來提升誘因，鼓勵企業設置公托；「規畫大眾運輸站周邊公托」則是利用捷運站聯合開發案及周邊，普設托幼中心。

此外，還有「發放嬰兒奶粉補助券」、「全面放寬育兒津貼適用家庭」與「一里一家庭福利服務中心」。

丁守中指出，針對中低收入及弱勢家庭出生嬰兒，發放每月5000元奶粉食物券、尿布券；未來每個里都爭取設置200坪以上家庭福利服務中心，托兒、托嬰、托老，世代共榮。

(中國時報)