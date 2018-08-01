五股交流道 增設匝道解塞車

2018年08月01日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

國道1號五股交流道長年塞車，高速公路局日前以附帶3項條件，通過市府提出的「增設北入及北出匝道工程改善計畫」，未來將興建銜接65線道北入中山高的高架匝道，以及國道北出高架匝道跨越楓江路再銜接新五路，可望有效疏解塞車情形，總經費11億餘元，最快2025年完工。

斥資11億 附帶3條件

國道1號五股交流道周邊路網繁雜，包括泰山及五股轉接道、台64線、台65線均在此交匯，來自新莊、蘆洲、五股、泰山、板橋、土城的龐大車流交錯，但台65線卻未銜接國道，北入匝道的車輛得先下平面新五路再北上中山高，而中山高北出匝道往楓江路方向又在路口被攔停，造成交通堵塞，用路人抱怨連連。

新北市府過去曾提出增設高架匝道計畫，但高公局認為會增加中山高行車速度而退回，高公局去年曾辦理五股交流道南出匝道路段拓寬工程，但只疏解部分車潮，塞車情形仍然存在，新北市府再提「國道1號五股交流道改善工程─增設北出及北入匝道工程可行性研究報告」，要在五股交流道興建北出及北入的高架匝道。

交通局綜合規畫科長林昭賢表示，幾經波折，高公局日前提出3項附帶條件後審核通過，包括新北市府要承諾取得都市變更後的交流道用地，初估將徵收周遭6500平方公尺土地，總經費約4億6000萬元。

65線匝道匯入長度增

其次，地區道路動線需要重新調整，取消新五路左轉北上中山高的動線，讓匯入匝道的車流簡單化，另外，市府原本規畫65線匝道匯入中山高的長度為275公尺，高公局也要求增加到350公尺，確保行車安全。

林昭賢指出，匝道匯入長度增加執行難度較高，依據高公局要求設計規畫得加寬拉大，首要衝擊用地取得勢必增加，用地總經費也將由4億6000萬元再往上加，但需增加多少用地，需待新工處重新規畫。

(中國時報)