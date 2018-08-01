邱德宏參戰 通霄成5搶1

2018年08月01日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

作家也是文史工作者的邱德宏，昨宣布投入下屆通霄鎮長選舉，這場鎮長選戰將形成5搶1的激烈局面。邱父為前鎮長、現任縣議員，此外另有現任縣議員周玉滿、苑裡鎮長杜文卿、前鎮長巫恒昭及政治素人退休校長陳漢志4人，個個實力雄厚全力備戰中，一場廝殺將難避免。

本屆通霄鎮長徐永煌因案遭停職，職務由時任環保局祕書潘志明代理至今，然而下屆鎮長爭奪戰，激烈程度卻歷來少見。

帶領通霄 感受新思維

原先表示仍在熟慮中的邱德宏，卻率先以成立藝廊方式公開表態。他說，將抱持著一路美好的心情，要帶領通霄人感受新的作風和新的思維，深信在選舉過程中沒有新作為的人，在當選後也不會有新作為。

曾參選立委的邱德宏，批評拐騙豪取的人，鄉親別期待未來還有什麼改變，而他希望打一場前所未見的選戰，要給鎮民一種辦喜事的心情去迎接一個新鎮長和新時代的誕生。

事實上，比邱德宏更早表態參選鎮長的，有2任苑裡鎮長即將屆滿的民進黨縣黨部主委杜文卿，前鎮長、前縣議員巫恒昭，現任縣議員周玉滿，及通霄南和國小退休校長陳漢志，如果檯面人物都完成登記，下屆通霄鎮長選舉毋庸置疑是超級戰區。

曾任國代、立委的杜文卿，又有2任苑裡鎮長和民進黨縣黨部主委加持，來勢洶洶；而周玉滿也曾擔任民進黨第四屆縣黨部主委，但目前無黨籍，有5屆縣議員和1屆鎮民代表的深厚實力。

退休校長 也表態參選

教育界功成身退的陳漢志，期許以新人、新政帶給通霄新氣象，並以平常心跑基層的態度，尋求選民支持，他自己和對手都探不到底。而做過2屆鎮長和1屆縣議員的巫恒昭，不滿台電分配不公，決定競選鎮長，訂定公平制度，也強化地方建設。

(中國時報)