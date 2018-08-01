民進黨6議員組穩定力量 拚連任

民進黨現任市議員蕭隆澤、翁美春、邱素貞、陳淑華、張芬郁、謝明源（由左至右）等組成「穩定力量」，將作為市長林佳龍執政的有力後盾。（陳世宗攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

「選戰無倫理、實力拚輸贏！」年底台中市議員選舉競爭激烈！民進黨新人推出「新5力」、「正國會」等組織戰，讓老將備感腹背受敵不敢掉以輕心，除勤跑基層尋求再支持外，亦摒棄傳統單打獨鬥戰略推出「穩定力量」聯合競選模式，透過合縱連橫戰略爭取再蟬聯！

逾80人角逐65席

台中市議會下屆市議員應選65席，較本屆63席增加2席，國、民兩黨的提名策略都是搶過半。台中市17個選區除國、民兩黨都各提名37人外，還有時代力量、歐巴嗓聯盟等推出人選；預計這場選舉將有老將新秀超過80人角逐，勢必展開一場僧多粥少的激烈廝殺！

民進黨新潮流系推出的5名新人，包括西屯區林祈烽、中西區黃守達、大里霧峰區林德宇及林義偉、施志昌等「新5力」，力拚5席全上；「正國會」的子弟兵劉厚承、張家銨、蔡耀頡、周永鴻及黃淑芬等戰將，在市長林佳龍全力拉抬加持下，亦勢在必得。

新人也打組織戰

面對新人排山倒海直撲而至，爭取連任的市議員如坐針氈，一改過去單打獨鬥方式，大採聯合作戰出擊！問鼎連任的陳淑華、邱素貞、翁美春、蕭隆澤、張芬郁及北屯區謝明源等6人共組「穩定力量」，採取聯合競選造勢，希望發揮團結力量大加乘作用，互相拉抬造勢！

「穩定力量」6位議員為發揮宣傳效果，一起印製「手搖扇子」推出首波共同文宣品，扇子一面除印有個人專屬形的象廣告外；另一面就是6人聯合爭取敬老愛心卡點數多元運用於計程車、診所折抵負擔的合照，藉此增加選民印象尋求選票再支持，期扮演林佳龍施政「強擱有力」的後盾。

(中國時報)

邱德宏參戰 通霄成5搶1 綠軍力拚連任 藍營找嘸選將

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。