綠軍力拚連任 藍營找嘸選將

2018年08月01日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣林內鄉長張維崢。（許素惠攝）

民進黨在雲林縣超過一半鄉鎮市執政，林內鄉長張維崢及莿桐鄉長廖秋蓉欲尋求連任，迄今未有藍營人士表態參選，若同額競選將輕騎過關，但藍營支持者力主一定要推出人選，不能輕易棄權，才有助藍軍縣長選情。國民黨積極徵詢結盟對象。

雲林縣山線9鄉鎮市有7個綠化，只有縣治所在的斗六市及溪北地區的崙背鄉非民進黨執政，綠營在現任優勢，使得藍營或無黨籍欲撼動挑戰更為困難。

張維崢拒焚化廠 有助蟬聯

現任林內鄉長張維崢在林內焚化廠案上，即使雲林縣府曾一度不排除啟用，面對同黨縣長，他仍堅定拒絕的立場，被認為是捍衛鄉土及鄉民健康的急先鋒，有助蟬聯。

廖秋蓉著力婦幼 對抗家暴

莿桐鄉長廖秋蓉以女性的母愛特質，帶領鄉內社區營造展現出豐碩傲人成果，尤其在婦幼關懷方面著力甚深，例如大美社區便獲得中台灣社區家暴防治第一名，使得莿桐鄉成為雲林縣未來成立家暴守護站的堅實基礎。

曾是國民黨工的劉姓支持者強調，即使國民黨沒有提名或徵召人參選，也要以結盟方式支持特定的鄉鎮長人選，母雞固然能帶領小雞，但也需要小雞相挺抬轎，才能助益縣長選情。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄積極徵詢適當人選，角逐林內與莿桐鄉長，希望趕在8月下旬候選登記作業前有進展。

許宇甄表示，該黨內登記提名作業已經結束，未來如果有人希望由該黨推薦參選鄉鎮長或縣議員，會呈報黨中央專案處理。

(中國時報)