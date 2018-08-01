台東建冷凍庫 解決產銷失衡

台東縣政府斥資6000萬元，興建有機集貨場及冷藏、冷凍庫，昨天進行動土儀式。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

今年水果大豐收造成量多價跌，為協助農民解決產銷失衡問題，台東縣政府斥資6000萬元，興建總面積550坪的「有機集貨場及冷藏、凍庫」，預計明年6月營運後，可延長及調整銷售時間，解決農產品量產導致滯銷價格崩盤的問題。

冷凍冷藏延長銷售

設於肉品市場的「台東縣有機集貨場及冷藏（凍）庫」總工程經費約6000萬元，總面積550坪，規畫224坪集貨場廠房及冷藏庫12間、冷凍庫11間，未來可再擴充冷凍庫，預計明年4月完工6月啟用，動土典禮昨天上午由縣長黃健庭主持，包括議長饒慶鈴及各農會總幹事與會。

黃健庭表示，農民常會遇到量產價跌的情況，未來有了冷藏、冷凍設備，台東縣的農產如紅藜、洛神花甚至是水產等，就可以延長銷售時間，進行產銷調整。

協助拓展生鮮銷路

其次，冷藏庫、集貨場，也可以協助擴農產品大市場，未來我們和各級農漁會緊密集合，台東的農產將可依價格慢慢賣，透過物流快快運送；再結合購夠台東網路平台，將全面協助農友解決農產產銷失衡的問題。

農業處許瑞貴處長指出，縣府今年引進全日物流公司進駐，預訂今年年底開始營運，可協助本縣農漁畜產品低溫物流配送，結合明年有機集貨場及冷藏、凍庫，台東農業在配送及儲藏之相關配套已趨完備，可協助農民拓展生鮮農特產品行銷通路，有助提升銷售量及收益。

(中國時報)

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