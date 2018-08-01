新北好車節 安心選中古車

2018年08月01日 04:10 中國時報 宋原彰／新北報導

民眾購買中古車常有吃虧上當的案例，新北市經發局推動中古車市場資訊透明化，提供消費者正確的選車策略，舉辦「新北好車節」活動，現場展售180台經汽車公會認證的車輛，民眾不只可以完整掌握資訊，更可以抽獎、領加油券和打卡拿冰棒。

經發局和新北市汽車商業同業公會將於8月3日至5日，在板橋第一運動場舉辦「2018新北好車節」，由公會推出認證過的180台中古車展售。經發局長張峯源表示，自己第一輛汽車就是中古車，當時資訊不透明、認證程序不嚴格，買車後狀況不斷，此次活動的中古車皆有3大保證和工會把關，鼓勵民眾到場選車。

好車節活動還邀請25年資歷的中古車達人黃碧堂，每天在現場教學30分鐘購買中古車的注意事項。民眾不但能在臉書打卡拿冰棒，還能向賞車攤索取抽獎券參加抽獎，若完成交車手續，公會則會寄送3000元的加油券。

張峯源提到，新北市為了讓消費者更了解中古車的選購技巧，不但推廣行政院中古車定型化契約，也協助在汽車公會於官網放入中古車買賣事項的教學影片，為消費者創造安心的交易市場。

汽車商業同業公會理事長邱文彬說，凡經過TACA認證的車輛都具有非泡水車、無重大事故車、無引擎及車身號碼改造3大保證；消費者在交車後15天內若有疑慮，經公會查證，發現車況確實與認證不符，將由工會以原價購回，增加消費者買車的信心。

(中國時報)