麥寮港改制公投 初審過關

2018年08月01日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

中選會委員會議昨審查通過國民黨立委張麗善所提「麥寮港改制」全國性公投，在第一階段初審通過後，中選會將函請戶政機關查對提案人，若查對無誤，中選會將通知提案人領取連署表格，準備進行第二階段28萬1745人的成案連署。

「麥寮港改制」公投案，是代表國民黨參選雲林縣長的立委張麗善所提，希望結合公投造勢，力拚2018的縣長選舉。

張麗善4月15日表示，將要推動「將麥寮港改制成雲林國際工商綜合港」的全國性公投，希望藉由這次公投的通過，使得雲林長期產業結構不均衡，經濟發展停滯等困境，能夠獲得翻轉，也期待麥寮港的轉型使用，讓雲林成為彰投雲嘉地區的營運腹地，並帶動各級產業的全面發展。張麗善隨後在4月19日正式向中選會提案。

不過，「麥寮港改制公投」一路經過聽證程序，直到6月19日，中選會才決議，要求張麗善限期補正，在完成補正程序後，中選會昨才審議認定合於規定，將函請戶政機關查對提案人，等於前後超過3個多月，才通過第一階段初審。

不過，由於時程相當緊迫，張麗善若在8月開始進行第二階段的連署，要趕在10月24日前達到成案門檻難度極高，等於幾乎每個月都要連署超過10萬人，才能在最後期限完成28萬1745人的合格連署。

(中國時報)