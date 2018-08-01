林生祥返美濃 為鄉親獻唱

2018年08月01日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

音樂人林生祥8月4日將返家鄉美濃為鄉親獻唱。（山下民謠提供）

擁有8座金曲獎的音樂人林生祥7月從美國紐約中央公園Summer Stage演出回台，8月4日將返家鄉美濃開唱，這次更邀三位老師沖繩三線大師平安隆、臺灣首席吉他手黃中岳及合作多年的日籍吉他手大竹研，到美濃國中為鄉親帶來精彩的演唱。

林生祥自1997年正式組團發表作品至今，已經20年。為紀念與慶祝出道20年，除了今年5、6月在台北舉辦三場演唱會，接下來要回到故鄉美濃為鄉親獻唱。

在美濃的活動，首先以「唱南方-音樂與時代的對話」展覽打頭陣，將林生祥的音樂作品與創作方法作為主要軸線，開展出與「文學」、「社會」、「聽眾」、「樂器」和「樂人」等五個面向的單元，呈現出和不同的個人與群體、器物與空間的一系列對話。

20年的音樂旅程中，與核心的創作夥伴鍾永豐，記錄了農業與農村、勞工、女性、環境、兒童等各階層與領域的議題；音樂實驗上，與不同樂種和樂器對話，實驗器樂和聲響的新可能。

展覽中除展示過往珍貴的文件與樂器等物件外，還有一台復古點唱機，收錄了歷年來所有林生祥與創作夥伴們的作品，讓參觀民眾能夠隨心所欲的點歌，找到與自己生命經驗對話的南方時代曲。

(中國時報)