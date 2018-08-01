新北338里環境 獲五星級認證

2018年08月01日 04:10 中國時報 宋原彰／新北報導

新北市環保局連續6年推動「里環境認證計畫」，今年共評選出570個績優里，其中338個里為五星級認證，較去年增加86個，市長朱立倫昨參加頒獎典禮表示，新北市連續7年獲得全國最乾淨城市，每個里對於環境維持功不可沒，鼓勵里長持續推動綠美化、低碳建設。

環保局表示，此次環境認證比賽由各里自由報名，雖然不具強制力，但對於環境較髒亂的區域，將會透過法令稽查並要求改善，整體報名率達5成以上，代表過半數的里對於環境維持有信心。

環保局說明，里環境認證的6項評比指標為巷弄清潔、公廁清新、環境美化、循環資源、環保推廣和低碳永續，各里可以選擇適合的指標參加評鑑，只要通過5項以上，即可獲得五星級認證。為了提升參與率，推動由3年以上獲得五星級認證的里長擔任種子講師，協助從未參加或未獲獎的里。

各里環境改造和綠美化卓越，蘆洲區水湳里長吳松標爭取200萬預算，花了1年時間將原本破舊的步道，改造成透水性材質的綠建材地板，達到降溫和保水環保的功用。

第一次參與認證比賽，就被評為五星級的中和區興南里長呂明志表示，因為里內有興南夜市，環境衛生相對不容易維持，擔任里長10多年沒有信心參加任何評比，所幸志工以及里民幫忙維持環境，首次參賽就能獲得佳績。

此外，連續6年獲得五星認證的五股區水碓里長邱江永，在社區樓頂打造魚水共生的空中生態園，水面上種植有機蔬菜，水面下養魚，魚類的排泄物則供應植物養分。土城區埤林里長蔡志宏帶領義工將里上雜草叢生的空地打造成植物園，並且舉辦「撿菸蒂換環保商品」活動，減少里內菸蒂。

(中國時報)