國民黨楊文科出征縣長 民進黨打竹竹合體

2018年08月01日 04:10 中國時報 莊旻靜 、 陳育賢 ／綜合報導 ／綜合報導

新竹市長林智堅（右）與新竹縣長參選鄭朝方合影的宣傳照。（陳育賢攝）

國民黨提名楊文科參選下屆新竹縣長，楊文科昨日在縣府主管會報中，正式請辭投入選戰，也期望自己當選「重回縣府」。新竹縣長邱鏡淳也建議他要踩地方的泥土「接地氣」，並送上2雙深藍色布鞋，祝福他選戰順利；而民進黨則打出「竹竹」合體。

楊文科自基層公務員做起，在竹科資歷豐厚，曾任中科管理局長，被邱鏡淳延攬入縣府服務，他說未來有機會回到縣府，也會在現有基礎上再做提升，因此提出智慧城為口號，他也期許自己，「年底一定再回來」。

「不懂得打選戰，我很同情他」，邱鏡淳說，楊文科是完全的政治素人，他與楊文科都出身自峨眉鄉，也都是讀富興國小，「都是吃（稻穀）灰塵長大的」。

邱鏡淳說，他在接手縣府負債422億，如今還有345億，財政困境有如無米之炊，因此去年刪除8大項非法定社會福利支出，紓解財政困境，但這也成為楊文科被對手猛攻的點，他也宣布，老人年金會在他任內發放完畢，也做楊文科的後盾，他也指「科技界也都是你的後援」。

另外，選舉拚政策、拚人氣，不過，近年選民也開始重視「顏值」，民進黨下屆「竹竹」縣市長選舉，確定是藉高人氣的現任市長林智堅拉抬「新手」鄭朝方的戰略，包括鄭陣營也希望循著「林智堅經驗」，讓竹縣展露「年輕新氣象」，打破新竹縣治領導人長期都較「年長」的現象。

「小方帥啦，年輕就是本錢」、「小智帥哦，有成熟穩重帥」…，兩位高顏值的縣市長參選人宣傳照「大新竹共好」，昨天在新竹市街頭出現，臉書馬上有網友拿來PK、討論到底誰較帥，兩人合體照打出「大新竹共好」口號，誓言再拓展綠色版圖。

(中國時報)