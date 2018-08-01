為巫圓夢 黃志仁宣布參選

2018年08月01日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

民進黨提名長治鄉長參選人巫國彰6月初猝逝，巫國彰競選總幹事黃志仁在支持者勸進下，昨日在長治鄉進興村玄天上帝廟宣布參選，希望為巫圓夢。巫的母親蘇秀汶也到場力挺，說到傷心處不禁聲淚俱下，要鄉親們一起支持黃仁志。

41歲巫國彰是立委蘇震清助理，參加民進黨長治鄉長黨內初選勝出後獲提名，沒想到在6月3日不幸因為心肌梗塞過世，地方錯愕。支持者原本希望巫的父親前縣府客務處長巫冬發能夠出來代子參選，沒想到他竟在6月25日猝逝，父子接連過世讓人震驚。

支持者及蘇震清陣營後來決定推舉鄉民代表黃志仁出馬，昨日他舉行記者會宣布參選，並向鄉親說明未來鄉政藍圖。巫的母親蘇秀汶也到場力挺，接連遭遇喪子喪夫之痛，一開口就忍不住聲淚俱下，黃志仁也在一旁拭淚並安慰她。

她說，兒子已到另一個世界去了，他的政見需要有人來圓夢，黃志仁是兒子的好兄弟，也是努力又肯做事的人才，拜託鄉親化悲痛為力量站出來支持他。黃志仁也向鄉親說明政見，包括引進熱博觀光人潮、自來水普及、增加就業機會等。

為了尊重巫家民進黨長治鄉長選舉將不再提名，黨內初選敗給巫的縣議員吳亮慶助理古佳川也將參選，另外前公所祕書林潤錠及現任鄉代邱炬峰，都已掛出看板有意角逐選戰。

(中國時報)