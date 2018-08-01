四葉草哈菸打屁 噴髒話譙男

2018年08月01日 04:10 中國時報 鄭薇心／台北報導

《周刊王》直擊，以洗腦神曲〈好想你〉暴紅的「大馬女神」四葉草，日前一晚連戰兩攤，期間不但和友人在路邊哈菸打屁，還對3名來搭訕的男子狂飆髒話，螢光幕上的清新形象，一秒崩壞！四葉草經紀人說，當晚一名酒醉男子不禮貌地詢問四葉草及其女性友人「是不是同性戀」，更勾搭該友人的肩膀，四葉草為保護朋友，情緒較激動，而爆粗口等，因不知情而無法回應。

面對年底9合1選舉，由「亂神」黃國昌領軍的時代力量（時力），原本推出3位縣議員參選人、1位鄉長參選人，搶進屏東縣，日前突以「準備不夠」棄守屏東縣。知情人士透露，主因是縣議員提名人蕭禾秦，被爆性騷擾而退選，且原本披著時力戰袍競選枋寮鄉長的陳亞麟，也改以無黨籍參選，時力只好灰頭土臉退出選戰。以「護樹貴婦」聞名的「台灣護樹協會」理事長張美惠，更兩度PO文呼籲時力《不要用豬哥騙子侮辱屏東人》，「時代力量是饑不擇食，還是沒有基本的道德底線嗎？」

對此，時力祕書長兼高雄黨部主委陳惠敏表示，蕭禾秦因無法在工作與參選間擇一，才決定退選；時力退出屏東選舉，是想把有限的資源做最有效運用。蕭禾秦則說，加入時力後發現其定位及選舉方式與傳統無異，覺得被騙而退出。

《時報周刊》報導，單身許久的安心亞近來「婚」了頭，除了想當爆乳新娘，還想搞個鬼門開主題趴婚宴！《周刊王》本期附贈「超完美女神」莎莎跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。（吸菸有害健康）

(中國時報)