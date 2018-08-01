黃錫墉 可能脫黨選議員

2018年08月01日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

意欲轉戰縣議員的三星鄉長黃錫墉，昨日前往民進黨宜蘭縣黨部遞交陳情書，要求縣黨部秉公處理縣議會議長陳文昌派出「接電話部隊」進駐民宅，操作黨內初選民調。他說，如果縣黨部能以公平、公正方式解決此事，他一定退選，如果縣黨部無力處理此事，則應改開放參選；假使都做不到，他個人將會以無黨籍身分投入三星鄉的縣議員選舉。

黃錫墉指出，在爆發代為接聽民調電話事件後，他便在第一時間向縣黨部提起申訴，並寄出存證信函向縣黨部抗議，之後再向中央黨部提出申訴書，指控陳文昌違反黨公職提名辦法，理應將陳文昌除名，中央黨部則函復請縣黨部依規定辦理。

黃錫墉說，由於先前縣黨部毫無作為，如今新主委上任，希望能夠不偏私及秉公處理。縣黨部主委黃建財表示，基於黨內和諧，原本建議重新辦理初選民調，但黃錫墉並不接受，因此縣黨部將會把黃錫墉的陳情案送交執委會討論。

至於遭到指控、全力尋求連任的議長陳文昌則表示，選舉電話民調就是採電話隨機取樣，而必須核對身分證確定為本人的選舉模式不同，對於黃鄉長的說法表示「尊重」，同時個人欣然接受縣黨部主委的建議，重新再辦一次初選民調，一旦民調落敗，立即退出選舉；黃錫墉說，已對民調的公正性失去信心，不會考慮。

(中國時報)