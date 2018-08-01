美加碼印太 對台非喜訊

2018年08月01日 04:10 中國時報 湯紹成

近日美國國務卿蓬佩奧提出「印太倡議」，此乃對於去年美國所提「印太戰略」的一項具體化步驟。他更指出川普政府初期將投入1億1300萬美元予以支持，並將聚焦於數位經濟、能源及基礎設施。其針對中國「一帶一路」的用意極為明顯，充分展現了美國在東亞地區與大陸競奪的態勢，更有意聯合他國一同建立圍堵中國的統一戰線，值得重視。

近來國際情勢變化快速，跌宕起伏。尤其在7月川普訪歐時強力抨擊歐盟，美歐關係一度陷入低潮，但近日雙方已達成暫停貿易戰的協議。在此期間，歐盟也與日本簽訂了自由貿易協定，形成目前世界最大的自由貿易區。在7月中旬的年度「中國與歐盟高峰會」上，雙方雖然在經貿與科技的合作深廣，但歐方拒絕北京「聯歐制美」的建議，只達成共同反對貿易保護主義的共識，可見歐方還留了一手，以至於目前儼然形成美、歐、日三方聯合制中的經貿戰略。

而美方目前再加碼印太戰略，乃立基於此歐、日戰略支撐的國際大環境，必須整體觀之，才能窺其梗概。首先，近日的美中貿易衝突，表面上是貿易差額的爭議與摩擦，實質上卻是一場高科技產業的角力競逐，以及衍生的經濟霸權爭鬥，甚至成為地緣政治的板塊碰撞，以及市場與勢力範圍的爭奪，最終導致東西方價值的競奪。

而印太戰略的強化也是美中大爭鬥中的一環，自然可以增加向中國叫板的籌碼，以保持美國的世界領導地位。

再從川普7月初訪歐時的策略來看，更強化了他右傾民粹主義的立場，此乃歐洲主流民意的眼中釘。若川普執意支持歐洲民粹主義的發展，摧毀歐盟，雙方不免出現更大的嫌隙。而這個轉變必將會影響到川普印太戰略的部署，並產生釜底抽薪的作用。中國大陸總理李克強也於7月中旬訪問德國，促進雙方之間更進一步的合作，以便共同面對川普的挑戰。

從另一角度觀之，由於中國的崛起，尤其一帶一路的正面影響，使得美方更積極投入東亞地區，一方面圍堵中國，一方面拉攏當地國家，尤其美方亦步亦趨，比如加強東亞國家的基礎建設，自然有利於該地區的發展。而這更有利於這些國家與中國的關係，以便增加向美國要價的籌碼。

再者，中日關係回暖，日本在印太戰略的角色未定。李克強已在月前訪日，9月安倍連任自民黨主席後也將訪中，以便營造明年習近平訪日的氛圍。若日方拿捏不當，將無法達到中日友好的目的，尤其川普的不穩定性，還是讓日方難以放心。

最近習近平訪非洲，參加在南非舉行的金磚5國峰會，巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等5個金磚國家協議共同對抗保護主義，並同聲擁護全球貿易，促進全球多邊貿易合作更加務實與制度化，中印關係也再度改善。

雖然美方近來積極拉攏台灣，也不忘將台灣納入印太戰略之中，但因兩岸的僵局惡化，台灣越向美國傾斜，將更會激化北京對台的態度。況且，原本美國提出貿易保護主義時，大陸就已經加強了與印太相關國家之間的合作，如今因應印太戰略，北京更將改善與相關國家的關係，這會進一步壓縮台灣發展包括新南向政策的國際空間，並非一項喜訊。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)