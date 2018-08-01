坐在通往獨裁的列車上

2018年08月01日 04:10 中國時報 楊渡

波蘭國家博物館的歷史展示有一個裝置設計，一排如列車上的簡單座椅，旁邊是模擬窗外的投影銀幕，投射出火車漸漸駛離的街景。坐在椅子上，你會有一種自己正在離開的感覺：咖啡館前的行人、帶著孩子要上學的母親、穿著西裝的上班族、站在街邊的警察、開始抓人的納粹、被逮捕的猶太人、街道上起火的建築、上學的少年和女孩…，一個個場景向你告別。你會想像當年的猶太人，曾看見這樣的場景離開。沒人想到，此刻已是永別。

納粹壓迫是什麼感覺，或許難以想像，但一頁頁尋常生活的景象，自此竟成永別的沉痛，卻是人人有感的。因為他們的命運，即是你我的寫照。

我只是個過客，坐在博物館的虛擬空間裡，凝視這些日常的生活樣態，回顧納粹從崛起到獨裁統治，再走向大屠殺的過程，內心有一種不寒而慄的恐怖感。原來納粹不是一開始就是妖魔，而是從尋常生活一步步走進去的。

他們先是把人分類，分成優秀的亞利安人種和流浪歐洲、帶來疾病與罪惡的猶太、吉普賽等人種，然後把他們驅逐出城市，理由是為了淨化德國社會環境。接下來，將他們移民到東歐邊地，例如奧斯威辛集中營去開墾農場，在那偏遠的地方，用飢餓來迫害殺人，用工具理性的分類法來殺害不能勞動者，就無人可去追究了。等到希特勒席捲歐洲，各地戰俘、各國猶太人、吉普賽人都抓來進行種族滅絕的「清洗」。此時已經無任何阻止的可能。

當我坐在那模擬的列車位子上，想像一個尋常人被送出熟悉的街道，誰能預料最後的屠殺？

漢娜．鄂蘭寫過的「平庸之惡」是最常被引用的，以此解釋大屠殺之所以發生乃是由於殺人者以一種「執行公務」般的心態為之，像庸常的公務員一樣，忽視其殺人的本質，才能無動於衷。

但在波蘭，特別是克拉科夫，一個曾對猶太人最友善的城市，猶太人占了城市人口的1/4，最後在納粹屠殺下，整座城市猶太人為之一空，大多數死於奧斯威辛集中營，其餘逃亡國外（如美國，但這只是極少數），現在的克拉科夫猶太人為數甚少。了解這過程，我開始覺得漢納．鄂蘭的說法固然來自於她在法庭觀察納粹官員被審判時的說詞而有此感悟，但我以為是不夠的。因為那些納粹官員的受審證言，必然為了逃避責任，避重就輕，推託給上級的命令。但實際上，這些上下級官員都已包裹在一種「殺人有理」的集體氛圍之中。

所以，納粹帝國的形成、大屠殺的進行，不是因為執行者的平庸之惡，而是在此之前已經形成的德國社會集體氛圍。當希特勒逐步推行其獨裁政治，透過黑衫軍衝撞國會，焚燒國會大廈，司法無法制裁，黑衫軍自此無法無天橫行，希特勒的獨裁一步步走到最後。

試想，當時德國法律界沒有清醒者嗎？有的，但異議的聲音被壓制了。納粹成為一種主流，人性懦弱，民間噤聲，誰還敢出來反抗？一個超級政權於焉成形。它一步步走向最後的屠殺與滅絕，豈是無因？多少人曾是共犯？多少知識分子曾噤聲沉默？多少群眾曾一起吶喊？它豈只是「平庸之惡」？不，是先有統治者的邪惡權力，才有被統治者的平庸懦弱，平庸之惡只是結果。

回顧納粹歷史，乃是因為我有一種不祥之感。看看蔡丁貴燒國旗被判「不起訴」的理由，那種說詞檢察官居然寫得出來？這就表示司法有一種對權力的恐懼，並逐漸成為奴僕。而下一步，是用群眾暴力去壓制異議者，一如潑油漆者，他們口中所進行的語言如「支那獨裁者」、「支那賤種」，哪一個不是種族歧視的惡意言行？要是在德國，早已構成犯罪。如果他們不被起訴或被判無罪，這些人會不會變成橫行的黑衫軍？而教育界的台大校長案如果硬被阻擋至無解，知識界還能如何？至於民進黨占多數的國會早已是一個權力的軟骨奴才。立法、司法、教育皆如此，台灣是不是已坐在法西斯的列車上？

我開始覺得漢娜．鄂蘭太善良，權力的邪惡顯然比「平庸之惡」強大太多了。台灣人，一定要警惕。政權的本質必然邪惡，人性難免平庸懦弱，要反抗唯有讓邪惡的權力無法強大，預先加以制衡，否則將會步上希特勒的後塵，台灣就萬劫不復了。（作者為作家）

(中國時報)