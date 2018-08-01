賴神治理能力可期待嗎

2018年08月01日 04:10 中國時報 毛嘉慶

根據綠營最新民調顯示，行政院長賴清德已經取代蔡英文總統，成為民進黨內競逐2020總統大位的最佳人選，兩人的民調數字分別為48.6%、23.4%。在各縣市九合一大選前，綠營內部出現此一警訊，顯示蔡英文執政兩年導致的政局紛擾、百業蕭條，已嚴重拖累選情，必須預作切割，以防今年底敗選後無以為繼，他們甚至讓「中繼投手」賴清德提前出場熱身，以免支持度崩潰。賴清德的「神話」從台南市到中央，操作手法粗暴與否見仁見智，但他在新潮流「整碗端走」的這盤棋局中，已卡住戰略地位。

姑且不論綠營內部操作此民調的派系因素，面對這一位極可能繼續擴大統治力的大咖，我們只單純地想問：「賴清德的治理能力值得期待嗎？」畢竟同一份民調也指出，賴清德施政的不滿意度為44.8%，高於滿意度40.6%，與上一季相比，賴的不滿意度還上升9.4%。這期間發生了水利會收歸國有、「拔管」撤換教長、觀光和農產雙雙崩盤、深澳燃煤電廠環差過關遭痛批等爭議，賴揆雖以內閣改組力圖振作，但民調持續下探，他真的能當綠營的救世主嗎？

客觀盤點賴清德在台南市長任內的大事件：登革熱死亡上百人，不承認施政怠惰，賴清德卻認為要研發疫苗；持續209天不進市議會遭監察院彈劾，民進黨執政後公懲會至今不處理；中央補助近300億元，賴神號稱30年沒解決的水患他3年解決，但台南各地至今逢雨就淹水頻傳；連年巨幅調漲房屋稅，市民苦不堪言；舊縣區建設荒廢、南鐵東移迫遷強拆爭議等，以上政績造成目前台南市民的日常。無怪乎，當賴清德講出「乾淨的煤」、「台灣不缺電，缺的是信心」等幹話時，天龍國人驚呼他怎麼說得出口？台南人笑答：「他一直都這樣好嗎？」

在反南鐵東移議題上，政大徐世榮教授與賴清德周旋多年，政治意識形態與綠營相近的他直陳：「賴清德並不是一位會反省的人，他更不是一位願意溝通的人，他非常的菁英獨斷，心中及腦海裡有的，應該僅只是權力而已。」也因此，賴清德的治理方式被評為「賴式威權邏輯」，不只對外，對內也是一樣。

民進黨上台2年多了，意識形態治國的荒腔走板，甚至連東亞青年運動會都要陪葬，不少昔日的綠營人士都看得直搖頭，然而執政高層卻仍醉心於權力及資源的分配，赤裸裸呈現「民進黨真的很會拚經濟」。當台灣窮到只剩下選舉與鬥爭，年輕人和下一代還有什麼未來能期待？

新潮流把持的執政黨，賴清德當家的中央政府，若真以為將政治對手趕盡殺絕就能遂行其統治之暗黑目的，那可真小看民主法治了。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)