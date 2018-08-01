賴清德、朱立倫2020障礙賽

2018年08月01日 04:10 中國時報 鈕則勳

親綠智庫民調顯示，57.7%的民眾不支持蔡英文連任，若蔡要選連任，民調只贏過國民黨主席吳敦義；小英不僅輸給黨內人氣王賴清德，也輸給朱立倫，甚至柯文哲。綜合來看，這份民調顯示出幾個趨勢：第一，蔡英文要尋求連任已浮現危機；第二，賴清德及朱立倫分別為綠、藍參選2020年最具冠軍相的人選；第三，柯若參選，能贏小英，但未必拚得過賴及朱。

小英出現連任危機已是不爭的事實，多次民調支持度明顯下滑，因為政策失當與改革過於粗糙，使軍公教、勞工、青年及農民選票「四大皆空」；或許是因為心裡急了，近期在公開場合中，多火力全開炮轟國民黨，形成了「執政者不斷炮轟在野者」的奇怪現象。

若小英炮轟有理當能說服選民，但是從這份民調來看，小英卻只贏過吳敦義，可見批判在野黨對其支持度拉抬極為有限，甚至近6成民眾不希望她連任。更值得觀察的是年底選舉，若民進黨敗選，蔡遭到黨內逼宮辭黨主席，屆時若不是她最相信的陳菊接替職位，恐怕黨內「拔蔡」的這股洪流真會將其淹沒在尋求連任的道路上。

賴神跳火坑接閣揆助小英，初期確實拉抬了小英的聲勢，而他不斷強化的「台獨意識」更讓深綠買帳，有了取小英而代之的本錢。然賴要競逐大位則有幾道關卡，首先是如何在黨內擺平蔡及其勢力，畢竟只要蔡擔任主席或年底選後陳菊接黨主席，蔡、菊仍能主導初選提名，通常各政黨都是依循「現任者優先」原則，蔡出線機會仍大，賴要如何闖過黨內這關，將有大考驗。另一關則是賴的台獨主張，雖能鞏固深綠獨派，但可能嚇跑中間選民，特別是民調結果多反映「不滿意蔡政府兩岸政策」、「兩岸政策應調整」的客觀事實下，「務實台獨工作者」的賴神要如何跨過這個檻，大有問題。

再來看朱立倫，現今雖是藍軍最具前瞻性的人氣王，但盲點也頗明顯。第一，年底卸任後舞台在哪？恐怕就得煞費思量，畢竟沒行政職及黨職，有心競逐大位勢必要有堅實的舞台作基地，才能穩紮穩打。第二，朱倘要再出馬，要如何說服民眾「2020年的朱立倫已經不是2016年大輸300萬票的朱立倫」，亦即在敗選後，朱到底做了哪些的動作，讓他徹底改頭換面重拾政治能量，他要清楚地說明，才能讓選民改觀。

第三，和賴清德一樣，朱立倫要如何跨過吳敦義更是關鍵，因為吳對於大位企圖心明顯，以現今局勢來說，民進黨執政太差，所以國民黨年底大敗可能性低，吳勢必穩坐主席位置，在吳主導提名遊戲規則下，朱要如何突圍取得大選門票，仍有懸念。

至於日前藉網路操作又成功拉高聲勢的柯P，雖能輕易地擊敗聲望下滑或較無聲望的蔡及吳，但面對和自己一樣頗具魅力且有能量的賴及朱，柯的敗陣仍有跡可循：一是綜藝政治仍有局限性；二是政績所建構的可信度不足。是以柯要逐大位，仍得補強其明顯弱點。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)