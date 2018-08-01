2018年08月01日 04:10 中國時報 彭懷真

7月31日《中國時報》的頭版頭條標題是〈準公托亂象叢生〉，衛生福利部在極短時間內匆促將準公共托育政策上路，引發無數家長、保母、托育機構、社會局兒少福利科的工作人員慌亂。政府花費龐大經費倉促推動此政策，卻忽略錢永遠不能解決問題，往往製造更多問題，因為政府投入更多經費就會更強勢管理，而管理的成本明顯被低估。

10年前，政府強勢介入保母管理，但是誰來負責這些業務呢？「居服業登專案服務員」執行此任務。半年前，我帶領的團隊在勞務委託的服務方面又多了「居服業登及強化兒少福利專案服務員」一項，負責6位工作者的人力管理。在多次面試之中，我詫異整個勞動市場以極低的薪水付給這些實際從事照顧幼兒的工作者，他們可以說是普遍低薪。

月子中心一般收費高昂，業者大賺錢，第一線的照顧者在高度壓力之下，照顧十幾位新生兒，薪水多數在2萬5至2萬7之間。托嬰中心的收費讓多數父母心痛，但工作人員能領到3萬的卻寥寥無幾。私立幼兒園的學雜費多數比大學還貴，幼兒園老師是所有老師裡待遇最差的。新法規定最低薪資要2萬9，很多業者還抗議說「做不到就是做不到」。

台灣的孩子是在一大群勞動條件極差的專業人員陪同下長大的。本來照顧幼兒要有堅強的臂膀，如今因為勞動條件差，照顧幼兒的比幼兒還脆弱，幼兒被呵護，她們卻被剝削。

我與市府的主管面試了一批又一批要從事保母業管理的工作者，望著這些畢業於幼保系的專業朋友，聽著她們述說昔日的工作經驗，市府主管最在乎的是她們能否大量加班以應付龐雜的行政業務及四面八方的抱怨。每天如此痛苦疲憊，能快樂工作又久任其職嗎？

如今政府大規模推動準公共托育政策，以382億的龐大預算來執行。出錢的最大，卻常搞不清楚狀況。政府強勢主導，透過各種契約要求這要求那，保母與家長要簽約，托育機構與家長要簽約。現在不只是扥育中心恐慌、保母恐慌、家長恐慌，連社工行政人員也恐慌。因為簽約之後，誰來負責執行這些契約呢？當然是地方政府的社會局人員。社會局有足夠人力應付如此混亂的政策嗎？當然沒有！然後社會局裡有更多混亂，民眾更無所適從。

一個倉促上路的政策，既沒有事先和地方政府充分溝通，又沒有考慮到政策在執行層面可能產生的問題，更沒有評估社工人力的充分與否，以為錢撒下去，事情自然可以成辦。8月1日就要上路了，撒錢美化政績真能換得民眾的肯定嗎？

（作者為幸福家庭促進協會理事長）

(中國時報)