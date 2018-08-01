貿易戰重組供應鏈 台灣莫掉隊

2018年08月01日 04:10 中國時報 主筆室

中美貿易戰方興未艾，第一波相互祭出500億美元商品的高關稅行動已生效，是否會進入第二波2000億美元的行動，外界難以預測。不過，貿易戰引發的供應鏈與投資重組已開始，出口是台灣經濟最主要支柱，在企業的全球布局與供應鏈重組過程中，台灣必須趨吉避凶，並從中獲利。

中美貿易戰第一波的500億美元進口品課高關稅，已在7月初生效實施，美國已針對第二波的2000億美元大陸進口商品擬定清單，預估最快8月底生效；大陸方面雖尚未宣布相應報復措施，但拖延全球半導體設計龍頭美商高通的併購案，讓高通的中國夢暫時難圓，並延緩美國進口商品通關時間等作為都已在進行中。日前歐美已達成「不打貿易戰」的共識，但中美貿易戰顯然難以善了。

貿易戰立即的影響是報復清單商品因關稅提高而漲價，價格的變化將引發競爭產品間的洗牌，來自未被課高關稅地區的產品可望增加銷量、提高市占率。但另一個未必立即顯現影響卻更深遠的影響則是：企業的全球布局、投資設廠地點及供應鏈也將因此改變重組。

在過去數十年穩定又開放的全球自由貿易體系下，打造出來的全球布局與供應鏈將因貿易戰而改變，這個改變非常複雜難測，每家企業因其市場、利潤及風險考量不同，會有不同的因應對策。這個改變現在已經出現，惟其全貌與未來的趨勢至今仍難有確切而權威的預測與分析。

例如在歐美為鋼鋁高關稅引發的貿易戰中，歐盟對美國著名的哈雷機車課高關稅，稅率從6%提高為31%，每台成本增加超過2000美元，為此哈雷把原先在美國製造再銷往歐洲的機車，轉移到歐洲或印度、巴西以及泰國的工廠，這是生產基地移轉的案例。另一家美國生產智能家庭氣候控制系統的企業，原本由大陸進口恆溫器等零組件，因貿易戰被課25%額外關稅，已決定自行在美國設廠生產，以避開貿易戰風險，這是供應鏈重組的案例。

這些都只是開端而已，因為供應鏈往往比較複雜，常需花十幾年的時間來打造，想要遷移到不同國家並沒有那麼簡單；而且如科技、汽車產業的供應鏈廠商，需要長期的驗證，甚至如醫療設備的供應商必須有監管部門的批准，不是能隨意立即改變。但這種改變已出現，一些跨國大企業主管奔波於各國，尋找新的供應鏈方案，專業的供應鏈顧問業績大幅成長。德國寶馬汽車說，鑑於中美貿易戰的緊張態勢，它正在考慮「可能的戰略選擇」。

對可能的衝擊，首當其衝的是深刻整合的東亞供應鏈，相關國家都嚴陣以待。日本銀行（央行）總裁黑田東彥就指出，貿易爭議將間接干擾整個東亞的供應鏈，「這是日本高度關切之事」；他表示，「若中美關稅爭執持續加劇，並確定執行，對整合中國大陸、南韓、日本、台灣以及東南亞經濟體的東亞供應鏈，將會造成嚴重影響。」而依照國際間的估計，台灣與南韓以資通訊產業為主要產業，且已深刻地整合在中美跨洋與全球的供應鏈中，受到的衝擊會最大。

對台灣而言，兩岸與美國之間的三角貿易、大陸與美國之間的供應鏈關係、中美占台灣出口超過5成等因素，讓台灣成為這波中美貿易戰的最大潛在受害者。過去台灣向大陸出口半成品，製成產品後出口美國，或從美國取得技術後到大陸製造出口，在貿易戰中都可能受影響。短期而言，當然是出口受影響；長期而言，大陸會為此加速與加強本土供應鏈，企業則會為了規避貿易戰而轉移生產基地。

以基本格局而言，台灣會是貿易戰的受害者，如何減輕損害，甚至「險中求勝」，則是政府與企業應思考的方向。台商為了規避貿易戰，已有把生產基地與供應鏈往東南亞等國遷移之議，在此關鍵時刻，政府必須思考如何吸引「避險」台商回來投資，以及國內投資環境是否足以吸引鮭魚返鄉。

遺憾的是，我們完全未看到這個可能性。日前工總發表白皮書，再次痛陳台灣的民粹要把製造業都趕出去，堅持非核信仰讓台灣缺電陰影難去，環評卡死投資如故。兩岸緊張情勢日益升高，讓台商擔心回台投資雖避開了中美貿易戰卻陷入兩岸之爭。全球最大的科技供應鍵廠商鴻海集團近年既在大陸又在美國大手筆投資，卻完全避開台灣，足以管窺在企業布局裡台灣所處的地位。

中美貿易戰可能成為「持久戰」，企業全球布局與供應鏈重組在所難免，台灣最後到底會成為這波貿易戰與供應鏈重組的受害者還是受益人，很可能就在蔡政府的作為，甚至一念之間。但以目前官員只知粉飾太平，說貿易戰影響不大，完全缺乏積極心態又無具體作為來看，未來的台灣經濟是讓人憂心了。

(中國時報)