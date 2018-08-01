何不派張忠謀

友善列印
中國時報
主筆室

曾經兩度代表蔡英文總統參加亞太經合會（APEC）領袖會議的親民黨主席宋楚瑜，據傳今年出席APEC的意願不高。外界猜測，民進黨政府可能會派出綠營政治人物，以示對大陸近來的打壓表達抗議。

APEC是台灣能夠積極參與的極少數國際活動，在目前台灣國際處境如此困難的情況下，更應珍惜參與的機會，不但應慎重選擇領袖代表的人選，也要對今年將進行的議題做好準備，以提高台灣的區域能見度與影響力。

如果蔡政府派出不適當的領袖代表人選，甚至刻意挑釁，最後落得沒辦法參加今年的APEC，就形同是政治自殺。

台灣參與APEC的兩個要件分別是：以「經濟體」的名義參加，以及「只能派財經首長與會」。宋楚瑜雖非財經界人士，不過，顯然因為他對兩岸的主張是大陸能夠接受的，因此得以順利成行。

如果宋楚瑜沒有意願，建議蔡總統誠意邀請財經界的重量級人物代表出席，一來，這符合APEC經貿交流的宗旨；二來，財經人士的爭議相對較小。例如才剛從台積電董事長卸任的張忠謀就是極佳人選。他行事低調謹慎，在企業界輩分與分量都高，最重要的是，張忠謀與蔡英文之間應存在相當程度的互信，這些都是張忠謀出任領袖代表的好條件。

事實上，在陳水扁執政時期，張忠謀就曾經擔任APEC非正式領袖會議代表，表現非常優異。如今他已沒有在企業擔任職務，於公於私，都更適合代表總統參與APEC。

最近兩岸間的風波實在太多，經不起再次的折騰。期盼蔡英文慎重選擇APEC領袖代表，千萬別再耍政治小手段了。

(中國時報)

貿易戰重組供應鏈 台灣莫掉隊 感謝蔡當局的犧牲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。