2018年08月01日 04:10 中國時報 主筆室

曾經兩度代表蔡英文總統參加亞太經合會（APEC）領袖會議的親民黨主席宋楚瑜，據傳今年出席APEC的意願不高。外界猜測，民進黨政府可能會派出綠營政治人物，以示對大陸近來的打壓表達抗議。

APEC是台灣能夠積極參與的極少數國際活動，在目前台灣國際處境如此困難的情況下，更應珍惜參與的機會，不但應慎重選擇領袖代表的人選，也要對今年將進行的議題做好準備，以提高台灣的區域能見度與影響力。

如果蔡政府派出不適當的領袖代表人選，甚至刻意挑釁，最後落得沒辦法參加今年的APEC，就形同是政治自殺。

台灣參與APEC的兩個要件分別是：以「經濟體」的名義參加，以及「只能派財經首長與會」。宋楚瑜雖非財經界人士，不過，顯然因為他對兩岸的主張是大陸能夠接受的，因此得以順利成行。

如果宋楚瑜沒有意願，建議蔡總統誠意邀請財經界的重量級人物代表出席，一來，這符合APEC經貿交流的宗旨；二來，財經人士的爭議相對較小。例如才剛從台積電董事長卸任的張忠謀就是極佳人選。他行事低調謹慎，在企業界輩分與分量都高，最重要的是，張忠謀與蔡英文之間應存在相當程度的互信，這些都是張忠謀出任領袖代表的好條件。

事實上，在陳水扁執政時期，張忠謀就曾經擔任APEC非正式領袖會議代表，表現非常優異。如今他已沒有在企業擔任職務，於公於私，都更適合代表總統參與APEC。

最近兩岸間的風波實在太多，經不起再次的折騰。期盼蔡英文慎重選擇APEC領袖代表，千萬別再耍政治小手段了。

(中國時報)