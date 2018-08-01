2018年08月01日 04:10 中國時報 徐宗懋

大陸撤消台中市東亞青運的主辦權，蔡當局發表憤怒的聲明，指責大陸做法粗暴，讓人有今夕何年之嘆！因為在年改案中，蔡當局單面撕毀社會契約，讓受害者欲哭無淚，連釋憲的權利都遭阻撓，最後只換得一句「為了下一代，感謝軍公教的犧牲」。同理，對於蔡當局的抗議聲，人們也能說「為了下一代，感謝蔡當局的犧牲」，以換得兩岸長期的和平。

為何說蔡當局的犧牲是有意義的？它如何換得兩岸長期的和平？這裡必須先說台獨的迷惑性何在，以及如何破除迷惑。台獨的詐騙術有二：一是「一個中國」限制台灣的國際空間，只有脫離「一中」才能獲得更廣的發展。二是台獨造成兩岸戰爭危機，美軍會介入保護台灣。當民進黨在野時，詐術無往不利，因為在野可以空喊，卻不需要承擔後果，民眾輕易受騙。然而，蔡英文執政後，騙術必須受現實檢驗，民眾很快會看到真相。如此，蔡勢必要飾演苦主，以被打壓的犧牲換取民眾認識真相。

這正是這兩年發生的事，蔡當局外交接二連三地挫敗，所謂脫離「一中」有更大國際空間的謊言已徹底戳破。不僅如此，台灣的經濟命脈受損，投資縮減，各行各業收入減少，甚至年輕人紛紛前往大陸尋找機會，受害的不僅是外交空間，而是整個社會發展的萎縮。如今，大陸不僅不代表威脅，還是台灣年輕人的未來。這種現象對兩岸和平統一十分有利，這是蔡當局犧牲所換來的重大成果。

至於兩岸軍事危機，美國是否會軍事介入？7月23日，媒體報導國軍新修訂的台海防衛作戰計畫，一旦發生戰事，美軍不提供一兵一卒，國軍將靠自己。隔天蔡英文呼應，自我防禦是台灣責任。幾乎同一個時間，外交部長吳釗燮對CNN說，若沒有美國持續的軍事支持，台灣容易被北京當局武力占領。這3個國安高層有關軍事防衛的發言，幾乎是同一時間，其重要意義被外界忽略了。讓我們仔細想想，7月7日，國防部和總統府主動宣布兩艘美國驅逐艦駛過台灣海峽，美國官方沒有任何聲明，倒是蔡當局主動借題發揮，還安排「知情人士」跟媒體擴大解釋，從美國要派航空母艦保護台灣，到聯合整個印太國家海軍圍堵中國，繪聲繪影，像編小說。

美國一些前官員到台灣，被蔡當局拉著做客，一番談話好像美台軍事聯盟已經成立。簡單說，蔡當局用盡一切辦法，單方面製造美國將軍事保護台灣的假象，如此怎會輕易地主動承認台灣必須自我防衛呢？還讓吳釗燮親口向美國緊急呼救呢？答案只有一個，就是蔡當局做假過火，使得美國私下把話說白，警示美軍絕不會介入台海戰事。

當蔡當局越製造美軍介入的假象時，必然逼迫美國攤出底牌，美國會提供裝備（還不是免費的），會發表聲明，但不會派出一兵一卒。如果美國公開做此聲明，等於公開判決台獨的死刑，所以蔡當局乾脆自己說出來以避免被羞辱。

蔡當局的內外失敗使得台灣民眾更看清楚了真相，更知道台獨是徹底的謊言，和平統一才是最符合台灣利益的選擇。蔡當局扮演苦主的犧牲角色，以維護下一代的發展利益，確實值得感謝。

(中國時報)