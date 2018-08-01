給錢的托育政策像放煙火

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中國時報
王如玄

行政院上周公布我國少子女化對策計畫，由於創造「準公共化」托育措施，在短短幾天內就要在8月1日倉促上路，引起社會強烈批評，讓家長、保母、私立托嬰中心、幼兒園及地方政府對於新措施都一頭霧水，溝通及配套都不足，對於提升台灣生育率的目標恐怕效果很有限。

說白一點，現在政府推出的「準公共化」，就是因為真正的公共化難以實踐，無法有效克服公共托育的結構性問題，因此創設「準公共化」名詞，以美化公共托育數字，但這只是一種補貼措施，而且還有許多盲點和問題。

一是與政府簽約的保母、私立托嬰中心或幼兒園應該從何處找？政府對這些簽約的機構或人員已經做好品質管理了嗎？退場機制呢？如果家長連最基本的資訊都無從得知，無法判斷哪些是優質的托育機構，導致家長對於托育政策的美意失去信心，這個政策效益顯然已是大打折扣。

二是劣幣驅逐良幣。因為政府缺乏事前的規畫溝通，目前願意加入準公共化簽約的機構實在寥寥無幾，而比較擔心的是，政府有多少誘因鼓勵幼教機構加入？加入的又會是可以提供孩子什麼托育環境的機構？一旦優質的機構不願意加入準公共化，不僅是家長的6000元補助只是看得到吃不到，如果發生劣幣驅逐良幣的結果，加入的是經營不佳的機構及人員，孩子的托育環境及品質堪憂，這個部分的政府管控機制能讓有需求的家長安心嗎？

三是托育有一個很現實的供給需求，雖然政府對於參加準公共化的業者訂有收費上限，以限制其漲價，但是如果面對家中有特殊照顧需求的孩子，家長寧願多額外支出托育費用，政府有無面面俱到的彈性處理和稽查方式，讓需求面和供給端有一個協商空間，並能兼顧到家長和孩子的需要，也值得考量。

四是中央和地方政府的競相加碼，真能落日？這一次行政院提出的托育補助，希望達到全國統一標準，未來並要求縣市政府需自籌財源以配合中央政策，甚至被譏為是懲罰資優縣市。缺乏和地方的溝通，不但可能排擠地方正在做的公托建設資源，而對一些本來就較為貧困的縣市來說，根本無力配合。

五是財源。依據行政院提出的計畫，107年要再增加40億元，108年425億元，其後的預算更高達600多億元。但想問的是，政府花這麼多錢，究竟可以提高多少生育率？事前有做評估嗎？

讓年輕人敢生敢養，金錢補助只是煙火，後續的軟體建設才是重點。近年來台北市推動的社區公共托育家園、新北市的公立托嬰中心等，就是很好的典範。政府應將更多心力放在不易立即看到政績的基礎工作，才是真正扭轉台灣少子化危機的良藥。（作者為華夏社會公益協會理事長）

(中國時報)

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