2018年08月01日 04:10 中國時報 賴祥蔚

台灣要小心重演分類械鬥，這是很多知識分子最近的憂心。回顧台灣歷史，分類械鬥以千百計，死傷成千上萬，人命如草芥。

很多人以為分類械鬥是一場又一場，而且經常提起咸豐3年的頂下郊拚跟咸豐9年的漳泉大械鬥是大台北的兩場重要械鬥。

或許未必正確，因為咸豐3年發生的械鬥固然有其前因，在此之後又延續了7、8年之久，包括咸豐9年的漳泉械鬥都是不可分割的台灣內鬥。

清朝咸豐3年（1853年）的頂下郊拚，是發生於艋舺的分類械鬥，一方面是頂郊的泉州三邑人（3個縣，故稱三邑），另一方面是下郊的泉州同安人，結果同安人敗走當時還有許多原住民居住的大稻埕。

台灣第一位本土進士鄭用錫在這一年曾經寫下〈勸和論〉一文，可惜卻無法阻止後續的械鬥。

咸豐3年，台北不只發生頂下郊拼，還有閩粵械鬥、漳泉械鬥，彼此因為攻守聯盟的合作或不合作而互有關連。

到了咸豐5年（1855年），漳籍的板橋林家開始興建板橋城，這座城有助於漳州人在咸豐9年（1859年）規模空前慘烈（雙方各有數千人上戰場，死傷難以估計）的漳泉大械鬥中擊敗以艋舺為根據的泉州人。

咸豐10年（1860年），漳泉和解，原因是一來械鬥結果太慘，二來外有列強環伺。後來林家林維讓兄弟主動將妹妹許配給泉州舉人莊正（本來漳泉不相婚嫁），又在板橋林家旁邊捐地出資建立大觀學社，請莊正主持，廣收漳泉子弟一同學習，終於不再有大規模的漳泉械鬥。由於當時漳州人多住在大屯山附近，泉州人多住在觀音山附近，故取名大觀學社，以示融合。不過今日大觀學社已改名大觀書社，地址是新北市板橋區西門街，至於有國立台灣藝術大學的新北市板橋區大觀路，則跟大觀書社相隔了數百公尺之距。

分類械鬥雖然慘烈，正史記載不多，往往只有寥寥數語。文學作家王湘琦在他的《俎豆同榮》一書，鮮明重現了頂下郊拚的慘痛情況，當引以為戒。但是再怎麼悲慘，小說恐怕也只寫出了台灣多年械鬥真實慘況的百分之一而已。

民主是服從多數、尊重少數，有什麼不滿或是衝突，就在下一次投票解決。然而，當執政者一味強勢，任意以改革之名升高內部衝突，如果被剝奪者無法等待下一次投票，或認為無法透過投票解決，就可能再度激起衝突及分類械鬥，到那時台灣必將危矣！（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)