魅科爾內霍來台飆探戈

2018新舞臺藝術節開跑，風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢（後排右起）、屏東縣文化處長吳明榮、台灣運彩總經理林博泰、中信文教基金會執行長高人傑、中信文教基金會董事長馮寄台出席記者會。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

全球首屈一指，身兼導演、編舞、舞蹈家三種身分的探戈大師耶爾曼‧科爾內霍（German Cornejo），畢生以推廣阿根廷國舞探戈為職志，將首次帶領團隊來台飆舞，演出作品《魅‧Tango》，在中信文教基金會的新舞臺藝術節登場。

跨國文化交流 欣賞藝術美

昨（31）日記者會現場，耶爾曼‧科爾內霍團隊尚未來台，就先隔空與台灣探戈舞者劉心岳、金姵汝等多位傑出舞者飆舞，華麗又流暢的探戈舞蹈，讓現場來賓看得如癡如醉。

今年新舞臺藝術節以「跨‧藝次元」為題，中國信託文教基金會董事長馮寄台特別感謝外交部協力，他表示：「中信文教基金會樂意和外交部共同搭建跨國文化交流，期盼藝文力可以成為我們最驕傲的名片，讓世界的藝術走進來，讓台灣的文化跨出去。」

外交部次長劉德立表示，他將邀請各國使節共同欣賞《魅‧Tango》，「這場演出能讓國人更進一步認識阿根廷的探戈美學，也能讓世界看見台灣藝文的軟實力。」

除了邀請國內外傑出演出團隊，同時還有藝文公益活動「Love&Arts」，邀請偏鄉學子免費觀賞表演，今年首度到屏東，由風神寶寶兒童劇團演出代表作之一《晴空小侍郎》。

風神寶寶下鄉 演出公益場

風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢，是歌仔戲名角孫翠鳳之女，自小在歌仔戲大家庭成長的她表示：「身為明華園第三代成員，肩負傳承傳統戲曲的重責大任，這回公益場要回到屏東老家，演給鄉親看，對我們也意義非凡。」

值得一提的是，這回在屏東縣政府、台灣運彩的支持下，「Love&Arts」公益場也將連演兩場。此外。新舞臺藝術節還有故事工廠改編作家駱以軍同名作品的《小兒子》、阮劇團和新生代編劇陳弘洋合作的作品《再約》及來自日本的寶塚團等多檔演出。演出時間為9月18日至11月10日。

(中國時報)

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